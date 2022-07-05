Большой адронный коллайдер разгонят до рекордных значений 5 июля

Во вторник, 5 июля, ученые собираются разогнать до максимальной мощности Большой адронный коллайдер. Он будет работать при мощности в 13,6 трлн электронвольт, сообщила пресс-служба Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN).

В сообщении отмечается, что на рекордной мощности коллайдер будет работать круглосуточно почти четыре года. Его начали разгонять с апреля. До этого он три года был на модернизации.

Новый уровень мощности позволит ученым продолжить исследование бозона Хиггса, открытого с помощью коллайдера в 2012 году. Навстречу друг другу выпустят два пучка протонов, на близкой к скорости света. Но на этот раз столкновений будет в 20 раз больше, чем при открытии бозона Хиггса.

С помощью новых исследований ученые хотят продолжить поиски распадов бозона Хиггса на частицы темной материи. Приблизиться к решению фундаментальных вопросов физики.

