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«Большое спасибо за защиту»: менделеевские школьники написали письма бойцам СВО
Учащиеся химико-технологического лицея №3 «Потомки Менделеева» приняли участие в акции «Пишу тебе, Герой!», которая направлена на поддержку военнослужащих.
Дети написали письма, наполненные словами благодарности. В скором времени их передадут в зону спецоперации.
Учащиеся признались, что восхищаются военнослужащими, пожелали им крепкого здоровья и сил, а также скорейшего возвращения домой.
Такие акции проводятся в школе еженедельно. В администрации учебного заведения уверены, что эта акция важна и для бойцов, и для самих школьников – первым письма детей дарят поддержку, а во вторых пробуждают уважение к нашим солдатам.
«В своем письме мне хочется сказать большое спасибо за то, что ты смело защищаешь нашу Родину. Я благодарю тебя, солдат, за то, что ты пошел на войну не ради славы, а ради будущих поколений, живущих на земле», — написал один из учеников в письме к солдату.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.
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