«Большое достижение»: «Ак Барс» объявил о подписании контракта с Амиром Мифтаховым

«Ак Барс» начнет сезон с двумя вратарями, которые являются воспитанниками клуба. Сегодня казанцы официально объявил о подписании контракта на один сезон с вратарём Амиром Мифтаховым.

В новом сезоне он составит пару другому воспитаннику команды Тимуру Билялову. Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин прокомментировал сделку и назвал ее большим достижением хоккейной школы клуба.

«Амир – наш воспитанник, уже имеющий опыт игры в КХЛ. Впервые «Ак Барс» входит в сезон с доморощенной парой вратарей − это большое достижение нашей школы. Мы надеемся, что такое решение себя оправдает. Рассчитываем на прогресс Мифтахова по ходу сезона, его готовность работать каждый день и конкурировать с Тимуром Биляловым», - приводит слова Валиуллина пресс-служба «Ак Барса».

Прошлый сезон 22-летний хоккеист провёл в Северной Америке, выступая в системе «Тампа-Бэй Лайтнинг». Вратарь провёл 22 матча в АХЛ, а также 5 матчей в ECHL.

В КХЛ Мифтахов сыграл 9 раз, отразив 91,6% бросков с коэффициентом надёжности 2,26, проведя один матч на ноль.