«Большое количество брака с нашей стороны»: «Рубин» уступил на выезде в Грозном

«Рубин» проиграл первый матч после рестарта РПЛ. В 19-м туре команда Рашида Рахимова уступила на выезде «Ахмату» со счетом 1:2. О деталях игры и о том, почему грозненцы оказались сильнее в минувший вечер, читайте в материале «ТИ-Спорт».





«Ахмат» был справедливо сильнее «Рубина» и победил заслуженно

Для «Рубина» за последние семь с половиной лет вчерашний соперник был стабильно самым удобным в РПЛ. Казанцы не проигрывали грозненцам с 2017 года. А последние пять матчей «Рубина» и «Ахмата» завершались победами исключительно татарстанского коллектива. Тем, наверное, обиднее Рашиду Рахимову и его подопечным, что в преддверии тяжелейших мартовских матчей против «Спартака», «Пари НН» и «Зенита» не удалось увезти из Грозного даже одного очка.

«Ахмат» вчера был хорош и играл два тайма объективно сильнее «Рубина». Об этом свидетельствуют и статистика, и общая картина матча. Хозяева завершили встречу с 70-процентным владением мяча, нанеся по воротам соперника 22 удара. В нынешнем сезоне команда Рахимова не отличалась по ходу матчей высоким уровнем контроля мяча. По показателям владения «Рубин» – вторая худшая команда лиги после воронежского «Факела». Казанцы контролируют мяч в среднем чуть больше 40 процентов игрового времени. После вчерашней встречи с «Ахматом» эта цифра, разумеется, упадет еще ниже, а возможно, и перебьет результат «Факела».

Низкий процент владения мячом у «Рубина» и доминирование «Ахмата» в матче наставник казанцев объяснил большим количеством допущенного брака у своих подопечных.

«Это большое количество брака с нашей стороны. Но начало матча было очень хорошим, мы перехватывали мячи, был активный блок в середине поля, искали контратаку. Несколько таких выходов мы нашли, в одном из них забили гол. Дальше стали пробовать постоянно играть в контратаку за счет длинных передач, и пошло большое количество потерь мяча. Мы не успевали подбирать его. И отсюда возникла проблема. Игрокам я говорил, что не нужно действовать только в контратаке, нужно пробовать играть по-другому, но они решили этот ориентир сохранить, к сожалению. Появились эти потери, и соперник больше владел мячом», – заявил Рахимов.

Хозяева еще в первом тайме могли вести с разгромным счетом, но их подвела реализация

«Рубин» в первом тайме забил первым, и, возможно, ранний гол даже немного обескуражил казанцев. Гости открыли счет практически в первой полноценной атаке. В быстром контрвыпаде Чумич покатил на Даку, который, в свою очередь, вывел передачей один на один с вратарем «Ахмата» Шелией форварда Дардана Шабанхаджая. Австриец хладнокровно завершил момент.

После этого эпизода как такового комбинационного футбола от «Рубина» не было. Казанцы терпеливо оборонялись низким блоком, раз за разом допуская опасные эпизоды в своей штрафной. Если считать все полумоменты «Ахмата», то по-хорошему счет по окончании первого тайма мог быть спокойно 3:1 или 4:1 в пользу грозненцев.

Футбол, вопреки аномально морозной погоде в Грозном (минус 11), получился на удивление богатым на моменты. Во втором тайме «Ахмат» усилил давление на чужой половине поля, так что следующий гол хозяев был делом времени. У «Рубина» тоже нельзя сказать, что не было моментов в этот период. После неудачного розыгрыша углового футболистами «Ахмата» убойный шанс сделать дубль имел Шабанхаджай. После филигранной по точности длинной передачи Даку нападающий вновь вышел один на один, но попал в штангу. На лице Дардана в этот момент читалась ужасающая досада. Далее в матче таких стопроцентных шансов забить у «Рубина» уже не было.

«Ахмат» свой победный гол забил со стандарта. Главная головная боль казанских защитников в минувший вечер – Лечи Садулаев – шикарно подал с углового мяч, который лег точно на голову Гандри. Кстати, тунисский защитник вчера оформил дубль. В концовке первого тайма именно он реализовал пенальти, назначенный за попадание мяча в руку Чумичу. Который матч подряд в нынешнем сезоне 11-метровый в ворота казанской команды предопределил исход встречи.

«Рубин» провел накануне откровенно неубедительный матч. Это признал и наставник казанцев по завершении встречи. Впереди у «Рубина», как мы уже упомянули, сложнейший отрезок противостояний. В связи с этим упущенная игра в Грозном однозначно дала серьезную пищу для размышлений тренерскому штабу.

Фото на анонсе: fc-akhmat.ru