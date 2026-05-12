«Большое человеческое спасибо от наших воинов»: мэр Челнов – о поездке на СВО

На деловом понедельнике мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев начал совещание с темы поддержки военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции. Глава города рассказал о поездке к бойцам в преддверии Дня Победы и передаче очередной партии гуманитарной помощи.

По словам Наиля Магдеева, на передовую были доставлены три грузовых автомобиля и 40 тонн шефской помощи.

«Я считаю своим долгом поблагодарить людей за поддержку военнослужащих», – подчеркнул мэр.

Глава города перечислил тех, кто принимал участие в формировании гуманитарного груза. Благодарности прозвучали в адрес депутатов Андрея Ляпунова, Руслана Нигматулина, Рустема Гараева, Раиля Минегалиева и Константина Павлова.

Также мэр отметил вклад Ассоциации «Некоммерческое партнерство “Логистика и автоперевозки Татарстана”» во главе с Михаилом Левашовым, управления ЗАГС, территориальных общественных самоуправлений, команды «Мадина и ее команда» и волонтерской группы «Своих не бросаем 16».

Отдельно Наиль Магдеев рассказал о работе волонтеров, которые с первых дней специальной военной операции помогают военнослужащим.

«Вот “Мадина и ее команда”, известная в городе, с начала специальной военной операции направили нашим военнослужащим 1200 килограммов чак-чака. Активно работает при формировании каждой партии шефской помощи волонтерская группа “Своих не бросаем 16”», – отметил он.

По словам мэра, во время поездки гуманитарная помощь была передана бойцам лично в руки. Делегация Набережных Челнов также вручила военнослужащим государственные награды, памятные подарки и пообщалась с ними в неформальной обстановке.

«Большое человеческое спасибо от наших воинов. Службу они несут достойно, преодолевая все тяготы воинской службы. Настроение боевое», – сказал Магдеев.

Глава города отметил, что в ходе поездки обсуждались и вопросы поддержки семей военнослужащих, которые находятся в Набережных Челнах и Татарстане.

«Есть вопросы, которые требуют помощи и поддержки семьям военнослужащих, детям. С каждым военнослужащим нам удалось пообщаться, побеседовать», – сообщил он.

Наиль Магдеев подчеркнул, что поездка к бойцам в преддверии 9 Мая была особенно важной.

«В преддверии праздника Дня Победы такая поездка была очень нужна и важна», – резюмировал мэр.