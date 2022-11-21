Большинству россиян приятнее дарить подарки, чем получать их

Большинству жителей России, 52%, одинаково нравится и дарить, и получать подарки. Однако 28% предпочитают именно преподносить подарки — за присущие этому процессу «радость и удивление», следует из опроса, проведенного сервисом SuperJob в преддверии Нового года.

Впрочем, 11% респондентов больше нравится принимать презенты. А 9% и вовсе признались, что не любят ни получать, ни дарить подарки.

Женщины чаще мужчин считают и дарение, и получение одинаково волнующими действиями. А среди мужчин больше тех, кому процесс преподнесения подарков нравится больше получения (32 и 23% соответственно).

Чем старше респонденты и чем выше их уровень дохода, тем больше среди них тех, кто любит одаривать бескорыстно. Среди россиян, имеющих детей, больше тех, кому нравится процесс дарения, чем среди бездетных.

Опрос проходил с 11 по 16 ноября этого года в 380 населенных пунктах всех федеральных округов России. Его участниками стали 1600 экономически активных респондентов старше 18 лет.