Большинство жителей Запорожья и Херсона готовы прийти на референдум о вхождении в РФ

В Херсонской и Запорожской областях увеличивается доля граждан, которые согласны на проведение референдума о вхождение в состав России. Большинство готовых голосовать планируют ответить «да», свидетельствуют результаты опросов, проведенных крымским Республиканским институтом политических и социологических исследований и Институтом социального маркетинга.

Так, по состоянию на 1-2 сентября в Запорожской области готовы принять участие в референдуме 83% респондентов, говорится в исследовании РИПСИ. При этом в июне количество опрошенных, ответивших положительно, составляло 69%, в августе — 77%. В Херсонской области на референдум готовы пойти 76% опрошенных.

Касательно получения российского гражданства положительно к подобной возможности относятся 88% и 84% респондентов соответственно.

ИНСОМАР провело исследование 6 сентября среди 1 000 жителей на каждой территории. Здесь результаты следующие: 74% жителей Запорожья и 61% — Херсона готовы принять участие в референдуме. Перспективу вхождения в РФ положительно оценивают 74% запорожцев и 61% жителей Херсонской области.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.