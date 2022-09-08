Большинство жителей Херсона и Запорожья видят свое будущее вместе с Россией

В Херсонской и Запорожской областях растет доля граждан, которые выступают за проведение референдума о вхождение в состав России. Из тех, кто готов голосовать, подавляющее большинство планирует сказать «да». Это следует из двух результатов социологических исследований, проведенных Крымским республиканским институтом политических и социологических исследований (РИПСИ) и Институтом социального маркетинга (ИНСОМАР).

По состоянию на 1-2 сентября, на территории Запорожской области готовы принять участие в референдуме 83% опрошенных специалистами РИПСИ жителей. Примечательно, что в июне число респондентов, ответивших положительно, составляло 69%, в августе – 77%. В Херсонской области на данный момент готовы принять участие в референдуме 76% опрошенных. Что касается получения российского гражданства, положительно к такой возможности относятся 88% и 84% участников опроса соответственно.

Результаты исследования ИНСОМАР также свидетельствуют о готовности жителей указанных регионов к плебисциту – принять участие в референдуме готовы 74% жителей Запорожья и 61% - Херсона. Позитивно перспективу вхождения в РФ оценивают 74% запорожцев и 61% жителей Херсонской области.