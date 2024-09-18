Большинство жителей Татарстана думают об увольнении

Большинство татарстанцев (79%) подумывают уволиться с текущего места работы. Еще 49% - в активном поиске рабочего места. Такие данные озвучила директор казанского филиала hh.ru Альбина Султанова, чьи слова приводит РБК Татарстан.

Большая часть «думающих об увольнении» - люди в возрасте от 18 до 24 лет (62%), также больше половины (59%) таких граждан в возрасте от 55 лет и старше. Среди граждан, которым от 25 до 54 лет таких «задумавшихся» - больше половины.

Со слов Султановой, треть опрошенных задумываются сменить работу, в поисках подработки - 10%, а еще 3% мечтают, уволившись, открыть собственный бизнес.

Спикер добавила, в Татарстане, как и в целом по стране, сформировался рынок соискателя. На 1 вакансию претендуют 3 резюме. Такие данные – доказательство низкой конкуренции.