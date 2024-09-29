Большинство жителей Казани выступили против сокращения срока обучения в школе

Большинство казанцев (62%) не хотят, чтобы детям сокращали срок обучения в школе. Таковы результаты опроса сервиса SuperJob.

Как отмечали жители столицы РТ, выступающие против сокращения, «даже в 17 лет большинство абитуриентов не осознают всей серьёзности происходящего и не знают, чего хотят». Также казанцы посчитали, что чем больше ребенок учится, тем умнее он будет.

Отмечается, что мужчины активнее женщин высказывались против сокращения периода обучения: 61 и 57% соответственно. Противников инициативы больше среди жителей Казани в возрасте от 35 до 44 лет (64%).

Сторонников сокращения сроков получения среднего полного общего образования среди жителей Казани оказалось 27%. Их основные доводы: «Раньше была десятилетка, а специалисты были очень хорошие»; «Один или два года явно лишние»; «В 18 лет можно выходить замуж, а наши дети всё ещё сидят за партой».

Затруднились с оценкой инициативы 14% опрошенных.

Напомним, ранее помощник Президента РФ Владимир Мединский заявил, что обучение в школе в течение 11 лет является непозволительной роскошью, и предложил сократить этот срок, чтобы выпускники могли раньше начинать профессиональную подготовку.

Опрос проводили 25—27 сентября 2024 года