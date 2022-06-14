Большинство заявок на сельскую ипотеку в РСХБ в Татарстане подают семейные пары

Татарстанский региональный филиал Россельхозбанка продолжает принимать заявки на сельскую ипотеку под 3%* через сайт «Свое Жилье» и в отделениях РСХБ. С 22 апреля в филиал поступило свыше порядка 1 900 обращений, больше половины всех заявок пришлось на семейные пары. Средний размер обращения по сельской ипотеке составляет 2,8 млн рублей.

Семья Галимовых из Тюлячей – одна из первых, кто подал заявку и уже приобрел в этом году дом по сельской ипотеке. Как рассказала Гульназ Галимова, они с мужем педагоги, работают в местной школе. Раньше жили с родителями, но молодая семья всегда мечтала о частном доме.

«В первую очередь переезд в частный дом пойдет на пользу нашим маленьким детям, их у нас двое, первому – три года, младшему ­– один год. С мужем посоветовались и решили, что детям пойдет на пользу расти и развиваться в доме. Пока маленькие, смогут погулять во дворе, станут постарше, будут и снег чистить, и помогать по хозяйству, а главное, поменьше сидеть в гаджетах. Кроме того, здесь им обеспечена и безопасность от транспортных средств и посторонних», – рассказывает Гульназ Галимова.

«Сельская ипотека уже показала свою востребованность. За время действия данной программы более 2,5 тысяч татарстанских семей смогли улучшить жилищные условия и приобрести недвижимость в сельской местности. Особенно радует то, что среди наших клиентов очень много молодых семей, для которых это первое собственное жилье. Ну а процентная ставка является для них главным преимуществом сельской ипотеки», – отметила директор Татарстанского регионального филиала Россельхозбанка Ляля Кудерметова.

Сельская ипотека реализуется в составе программы «Комплексное развитие сельских территорий». Она может быть направлена только на индивидуальное строительство жилья (ИЖС) и покупку готового загородного дома на сельских территориях**. Строительство жилого дома на земельном участке, находящемся в собственности у заемщика, или приобретение земельного участка и строительство на нем жилого дома осуществляется согласно договору подряда с подрядной организацией***.

Заёмщиком могут стать россияне возрастом от 21 года до 75 лет. Минимальный размер кредита – 100 тысяч рублей, максимальный в Татарстане – 3 млн рублей. Для семейных пар размер кредита может быть увеличен до 6 млн рублей в случае обращения двух заемщиков. Срок кредита ­– до 25 лет.

* Процентная ставка составляет 3 % годовых (на текущую дату). Процентная ставка действует как при условии оформления договора личного страхования, так и в случае отказа от личного страхования. В случае несвоевременной оплаты или нарушения цели использования кредита льготная ставка переходит в стандартную — 11,5 %

** ­Понятия «сельские территории» и «сельские агломерации» определяются в соответствии с Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и акционерному обществу «ДОМ.РФ» на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации на строительство (приобретение) жилого помещения (жилого дома) на сельских территориях (сельских агломерациях), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2019 № 1567.

*** Подрядные организации и договоры подряда должны соответствовать требованиям АО «Россельхозбанк».

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