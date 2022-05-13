Большинство выявленных поддельных банкнот в банковской системе Татарстана — пятитысячные

За первые три месяца 2022 года в банковской системе Татарстана выявлено 159 российских денежных знаков с признаками подделки. Из них 131 – банкноты номиналом 5000 рублей, сообщает пресс-служба отделения Банка России — Национального банка по Республике Татарстан.

Помимо российских купюр, было выявлено пять поддельных банкнот иностранных государств: три номиналом 100 долларов, одна — 50 долларов и одна номиналом 20 долларов.

Проверку подлинности российских банкнот можно провести без специального оборудования: на просвет, на ощупь и при изменении угла зрения. Так, на купюре номиналом 5000 рублей образца 1997 года на купонных полях на просвет можно рассмотреть водяные знаки в виде числа «5000» и портрета Н.Н. Муравьева-Амурского. Также на передней части банкноты нанесено изображение герба Хабаровска, цвет которого меняется с малинового на золотисто-зеленый при наклоне.

Кроме того, на всех российских банкнотах есть защитная нить. В банкноте номиналом 5000 рублей пять участков этой нити выходят на поверхность банкноты с оборотной стороны. Если рассматривать банкноту на просвет, то защитная нить имеет вид темной полоски с ровными краями и повторяющимся изображением 5000.