«Большинство в молодости играли в компьютер»: в Альметьевске набирают операторов БПЛА

Фото предоставлено Еленой Бауэр

В Альметьевске продолжается набор на военную службу по контракту в войска беспилотных систем. Жителей города и района приглашают пройти отбор на должности операторов БПЛА. Служба будет проходить только в своей воинской части, без прямого соприкосновения с противником. Перед отправкой военнослужащие пройдут обучение, которое станет альтернативой срочной службе.

Как пояснили в военном комиссариате Альметьевского муниципального района, современная контрактная служба ориентирована на молодежь, хорошо знакомую с цифровыми технологиями.

«Молодежь легче воспринимает все эти нововведения. Все эти технологии им проще освоить. Большинство из них в молодости играли в компьютер, здесь суть та же получается», – отметил военный комиссар Альметьевского района Руслан Корников.

Фото предоставлено Еленой Бауэр

При переходе со срочной службы на контракт срок увеличивается с одного года до двух, однако это не останавливает желающих. Уже есть молодые люди, готовые связать службу с беспилотными системами. «Это личное желание. Я захотел помочь своей стране в такой тяжелой ситуации. Хотел пойти в пограничные войска сначала, но решил отклониться от этого», – рассказал один из кандидатов.

Попасть в войска беспилотных систем могут не все. Одним из ключевых требований является возраст до 35 лет, также приветствуются знания в области робототехники, электроники и программирования. «Граждане, подлежащие таким требованиям, проходят определенный отбор. Важный момент – тестирование. Отбор очень жесткий, всех желающих на него отправляем», – подчеркнул Руслан Корников.

Контракт могут заключить и мужчины, уже проходившие военную службу ранее. В этом случае срок службы составит один год с возможностью продления по желанию военнослужащего.

«Три месяца обучение и параллельно испытательный срок. Если гражданин по всем требованиям подошел, он продолжает службу. Прямого соприкосновения на линии боевого соприкосновения у этих граждан нет», – пояснил военком.

Подать документы на контрактную службу в Альметьевске могут не только жители Татарстана, но и представители других регионов страны. Войска беспилотных систем считаются одними из самых молодых и активно развивающихся.

«Сегодня многое изменилось: новые технологии, электроника. Так возникла необходимость в беспилотных системах. Сейчас Россия вышла на уровень и во многом опережает», – отметил Руслан Корников.

Фото предоставлено Еленой Бауэр

Военнослужащим по контракту в войсках БПЛА предусмотрена единовременная выплата в размере 2 млн 900 тыс. рублей, а также ежемесячное денежное довольствие от 205 тыс. рублей. По всем вопросам кандидатов консультируют специалисты военного комиссариата. Для обращения необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС, ИНН и военный билет при его наличии.