Большинство участников переписи из Татарстана прошли очный опрос

Большинство жителей Татарстана, принявших участие во Всероссийской переписи населения, прошли очный опрос. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» сообщила руководитель Татарстанстата Наталья Гатауллина.

«Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию большинство жителей региона выбрали очный опрос. Их посетили на дому переписчики. При этом немалая часть людей прошла перепись на стационарных участках и в МФЦ. В основном такой способ предпочитают представители старшего поколения. Всего по республике открыто 58 точек в МФЦ и 427 стационарных участков», – сказала она.

Для проведения переписи по Татарстану отобрано более 1,1 тыс. контролеров, более 7 тыс. переписчиков и 58 инструкторов. Всего в проведении Всероссийской переписи населения в регионе задействовано более 8,5 тыс. человек.

Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября и продлится до 14 ноября. Это третья перепись населения в современной истории России после 2002 и 2010 годов. Любой житель страны может переписать себя и свою семью самостоятельно на портале госуслуг, в МФЦ или на стационарных переписных участках. При этом сохранился и традиционный формат переписи с обходом по домам и квартирам. В переписной кампании уже приняли участие Президент России Владимир Путин и Премьер-министр страны Михаил Мишустин, Президент Татарстана Рустам Минниханов.