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Политика 27 сентября 2026 18:57

Большинство швейцарцев выступило против ужесточения нейтралитета в конституции

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Большая часть жителей Швейцарии выступила против ужесточения принципа нейтралитета в конституции. Согласно предварительным результатам, опубликованным порталом VoteInfo, 68,49% швейцарцев проголосовали против. Явка составила 46%.

Референдум по законодательной инициативе «О нейтралитете» прошел сегодня. Она предполагала закрепление в конституции принципа вечного вооруженного нейтралитета и запрет на введение любых санкций, кроме утвержденных Совбезом ООН.

Инициативу выдвинула Швейцарская народная партия (UDC), имеющая парламентское большинство. Она предлагала записать в конституцию такие требования, как запрет следовать не одобренным Совбезом ООН санкциям или вступать в военные или оборонительные союзы по типу НАТО.

Федеральный совет Швейцарии выступил против того, чтобы принцип нейтралитета расширили на конституционном уровне, рекомендовав гражданам не поддерживать инициативу.

#швейцария
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