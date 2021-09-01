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Ру Тат
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1 сентября 2021  01:48
Наталья Рыбакова

Большинство сотрудников Госкомитета РТ по биоресурсам прошли вакцинацию

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К концу августа 98 сотрудников Госкомитета РТ по биоресурсам прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. Это 62% от общего числа людей, работающих в организации. Об этом сообщает сегодня пресс-служба ведомства. 

«Среди сотрудников аппарата ведомства прививку сделали 88 человек. Кампания по вакцинации продолжается. В республике ежедневно работают более 150 прививочных пунктов», — сказано в сообщении. 

Пресс-служба Госкомитета по биоресурсам напоминает, что вакцинация проводится на бесплатной и добровольной основе. Интервал между первой и второй прививкой составляет 21 день, не считая первого дня вакцинации. 

По последним данным, эффективность вакцины «Спутник V» составляет 91,4%, а по предотвращению тяжелых форм и летальных исходов — 100%.

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