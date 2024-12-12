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Спорт 12 декабря 2024 11:38

Большинство россиян считают хоккей, фигурное катание и футбол национальными видами спорта

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Более четверти жителей России считают хоккей национальным видом спорта. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ВЦИОМ.

Каждый одиннадцатый (9%) россиянин назвал национальным спортом фигурное катание. Столько же проголосовали за футбол. Порядка 6% граждан РФ считают таковым лыжный спорт. По 5% респондентов отдали предпочтение самбо и гимнастику.

Основными критериями, по которым россияне выбирали национальные виды спорта, стали достижения отечественных спортсменов, география и климат, исторические и культурные аспекты, общественный интерес.

#опрос #вциом #спорт
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