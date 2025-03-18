Большинство россиян помогают старшим родственникам пользоваться цифровыми платформами

Почти две трети (64%) граждан России в возрасте от 18 до 44 лет помогают старшим родственникам пользоваться цифровыми платформами. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Авито.

Чаще всего они оказывают поддержку при покупке товаров или услуг — 33%, при поиске информации о необходимых товарах или услугах — 31%, а также при их оплате — 29%. Кроме того, 27% респондентов помогают старшим родственникам с регистрацией на платформах, 24% обучают их навыкам работы с цифровыми платформами, а 23% дают советы по доставке и получению товаров.

«Поддержка молодежью пожилых людей в освоении цифровых навыков помогает не только преодолеть технологический разрыв, но и укрепить семейные связи. Мы осознаем, что обеспечение безопасности в цифровом пространстве требует не только внедрения новых технологий, но и обучения пользователей всех возрастов основам цифровой грамотности. Поэтому мы активно развиваем проекты, направленные на обучение всех возрастов», — говорит директор по доверию и безопасности Авито Наталья Юматова.

При взаимодействии с цифровыми платформами 42% россиян в возрасте от 65 до 70 лет считают важным безопасность своих личных данных и платежей, а 26% — качество предлагаемых товаров и услуг.

42% опрошенных предпочитают при совершении покупок и продаж в интернете использовать инструменты безопасных сделок. 29% респондентов отдают предпочтение наличным расчетам при личной встрече. При этом четверть пользователей (25%) готовы перевести деньги лично на карту продавцу, чтобы сэкономить. Примечательно, что среди пожилых людей 65 до 70 лет процент покупателей, готовых перевести предоплату на карту, выше — 42%.