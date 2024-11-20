Большинство россиян чувствуют себя счастливыми людьми, показал опрос

Подавляющее большинство (79%) граждан России назвали себя так или иначе счастливыми людьми. Об этом сообщает ВЦИОМ.

Почти треть россиян считают себя определенно счастливыми, а практически половина – скорее счастливыми. В текущем году наивысший индекс счастья был зафиксирован в первом квартале (83-84%), а также в июне (83%).

Говоря о своем окружении,47% респондентов отметили, что они наблюдают как счастливых, так и несчастных людей. Более трети (37%) опрошенных рассказали, что их окружают только счастливые люди.

Исследование проводилось 30 октября, участие в нем приняли 1,6 тыс. жителей РФ.