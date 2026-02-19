Большинство российских паралимпийцев получили визы в Италию

Фоторепортаж: Михаил Захаров

Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил, что большинство российских спортсменов и представителей делегации уже успешно получили итальянские визы и находятся на месте проведения Паралимпиады-2026. Это заявление было сделано на фоне появившихся ранее в итальянских СМИ сообщений о возможных проблемах с выдачей виз сопровождающему персоналу.

По словам Рожкова, процесс идет в штатном режиме. «Большинство спортсменов и членов Паралимпийской делегации уже получили визы и находятся в Италии на заключительных тренировочных мероприятиях к Играм — это спортсмены и персонал по горнолыжному спорту и лыжным гонкам спорта слепых. Лыжники и персонал по лыжным гонкам для лиц с поражением опорно‑двигательного аппарата уже вылетели в Италию на сбор», — приводит слова Рожкова «Матч ТВ».

Он также добавил, что 19 февраля документы в визовый центр подали представители сборной по сноуборду. Их заключительный этап подготовки пройдет в Челябинской области, а вылет в Италию запланирован на начало марта.

Напомним, ранее сообщалось, что шесть российских спортсменов получили двусторонние приглашения на Паралимпийские игры, которые пройдут в Италии с 6 по 15 марта.