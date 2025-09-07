Большинство регионов России ужесточили правила продажи алкоголя

Большинство регионов России ужесточили требования к продаже алкоголя, при этом многие планируют вводить дополнительные ограничения. Об этом сообщает ТАСС.

«Наша цель – системное решение проблемы: снижение алкоголизации, сохранение здоровья населения, защита прав жителей и искоренение "псевдоресторанов", нарушающих общественный порядок», – сообщил агентству председатель Государственного совета Чувашии, заслуженный врач Чувашской Республики Леонид Черкесов.

Федеральный закон запрещает продажу алкоголя с 23:00 до 8:00, однако в ряде регионов действуют более строгие меры.

Так, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре розничная продажа запрещена с 20:00 до 8:00. В Новгородской области аналогичное ограничение действует в торговых точках многоквартирных домов. В Иркутской области запрещено продавать алкоголь в торговых точках с 21:00 до 9:00.