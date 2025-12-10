«Большинство поддержит». Марат Бариев прокомментировал допуск лыжников на Кубок мира

Фото: flgr.ru

Депутат Госсовета РТ Марат Бариев в беседе с «Татар-информом» прокомментировал получение татарстанскими лыжниками Савелием Коростелевым и Дарьей Непряевой нейтрального статуса на международных соревнованиях.

Он отметил, что спортсмены способны сходу навязать конкуренцию на международных стартах.

«Конечно, могут. Коростелев и Непряева - опытные лыжники. Коростелев выигрывает у Большунова. А Большунов - трехкратный олимпийский чемпион. То есть, я думаю, что все в порядке. У него с психикой вроде тоже все в порядке, парень такой уравновешенный, сильный. Непряева тоже опытная. Так что, даст Бог, все должно быть хорошо», – отметил Бариев в беседе с «Татар-информом».

Также Бариев отметил, что не переживает о том, как примут российских спортсменов в Давосе. Он отметил, что все видят опыт других видов спорта.

«Я думаю, хорошо примут. Ну, кроме отдельных представителей, в первую очередь северных стран, которые не скрывают своего отрицания и своего недовольства. А большинство примут нормально. Вот у нас гимнастки ездили, Маринов ездил на чемпионат мира – очень хорошо приняли. Юниоры ездили, там, другие виды спорта. Поэтому здесь я не переживаю.

Настоящий спортсмен, он любит соревноваться с сильными соперниками. А наши ребята как раз – сильные соперники. Выигрывать в отсутствие фаворитов… Медаль, конечно, можно получить, но моральное удовлетворение, а звание настоящего чемпиона все равно ты не получишь, пока не выиграешь сильнейших. Поэтому, я думаю, спортсмены тоже большинство поддержат возвращение наших. Даже из северных стран.

У них все равно есть свои меркантильные интересы. Ну ладно, бойкотируют – ну потеряют медали. Я не думаю, что там Клебо или ещё кто-то захочет из-за политической конъюнктуры потерять возможность завоевать пьедестал со всеми вытекающими последствиями. Не думаю», – подытожил Бариев для «Татар-информа».

Он отметил, что изменения в отношении к россиянам от международных федераций связаны с политическими тенденциями.

«Думаю, это связано, во-первых, если брать политику, с ситуацией в зоне СВО, которая преломляется в нашу пользу. И, во-вторых, всем эти санкции наших спортсменов надоели, соревнования неполноценные из-за этого становятся, и федерации потихоньку начали открывать свои глаза. Один открыл, другие посмотрели, а, вроде, всё прошло, никто не возмущается, и всё проходит. Другой открыл. Ну, вот, это как цепная реакция пошла», – объяснил депутат Госсовета РТ.