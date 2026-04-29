news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 29 апреля 2026 09:48

Большинство почтовых отделений в Татарстане не будут работать 1 мая

Читайте нас в
Телеграм
Большинство почтовых отделений в Татарстане не будут работать 1 мая
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Почтовые отделения Татарстана изменят режим работы в связи с Праздником Весны и Труда 1 мая. В этот день большинство отделений Почты России в республике будет закрыто.

При этом отделения, которые выдают заказы с маркетплейсов, продолжат работать по обычному графику.

Накануне праздника, 30 апреля, рабочий день почтовых отделений сократится на один час.

1 мая почтальоны не будут доставлять почтовые отправления и периодические печатные издания.

В компании отмечают, что часть отделений может работать по индивидуальному расписанию. Уточнить актуальный график или найти ближайшее открытое отделение можно на сайте почты или в мобильном приложении.

news_right_1
news_right_2
news_bot
Новости партнеров