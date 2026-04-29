Большинство почтовых отделений в Татарстане не будут работать 1 мая

Почтовые отделения Татарстана изменят режим работы в связи с Праздником Весны и Труда 1 мая. В этот день большинство отделений Почты России в республике будет закрыто.

При этом отделения, которые выдают заказы с маркетплейсов, продолжат работать по обычному графику.

Накануне праздника, 30 апреля, рабочий день почтовых отделений сократится на один час.

1 мая почтальоны не будут доставлять почтовые отправления и периодические печатные издания.

В компании отмечают, что часть отделений может работать по индивидуальному расписанию. Уточнить актуальный график или найти ближайшее открытое отделение можно на сайте почты или в мобильном приложении.