Большинство офисов МФЦ Татарстана изменят график приема посетителей

В большинстве офисов МФЦ Татарстана изменятся графики работы. На один час в будние дни увеличится прием заявителей в 11 казанских отделах Многофункционального центра, сообщает пресс-служба ведомства.

«Часы приема в казанских офисах в течение недели будут варьироваться: три дня с 8.00 до 18.00, один день – с 10.00 до 20.00. В пятницу все отделы в столице республики будут работать с 7.00 до 17.00», – говорится в сообщении.

По субботам посетить казанские центры заявители смогут с 8.00 до 14.00. По такому же графику в субботу будут работать и три многофункциональных центра в Набережных Челнах.

Филиалы МФЦ Азнакаевского, Аксубаевского, Бавлинского, Бугульминского, Высокогорского, Зеленодольского, Нурлатского и Черемшанского районов по вторникам будут работать с 8.00 до 20.00.

В филиалах Актанышского, Алексеевского, Алькеевского, Апастовского, Балтасинского, Верхнеуслонского, Дрожжановского, Лаишевского, Пестречинского, Муслюмовского, Рыбно-Слободского, Сабинского, Сармановского, Спасского, Тетюшского, Ютазинского районов, Камских Полян и поселка Джалиль прием граждан по вторникам будет вестись с 10.00 до 20.00.

В отделениях МФЦ Атнинского, Кайбицкого, Камско-Устьинского, Новошешминского, Тюлячинского районов с понедельника по пятницу прием посетителей будет проходить с 8.00 до 17.00.

В остальные дни и по субботам в этих районных МФЦ график приема не изменится.