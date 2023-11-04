«Большинство мужчин даже не подозревают, что больны»: 7 важных советов уролога-андролога

Ярослав Прокопьев: «Чаще всего татарстанские мужчины обращаются к урологам с воспалительными заболеваниями мочеполовой системы»

Фото: предоставлено Ярославом Прокопьевым

«У 15% мужчин варикоз вен семенного канатика, большинство из них об этом не знает»

Чаще всего татарстанские мужчины обращаются к урологам с воспалительными заболеваниями мочеполовой системы. На втором месте – аденома предстательной железы. Это возрастное изменение, оно чаще всего развивается у мужчин старше 50 лет. И заключает тройку наиболее частых проблем варикоцеле – варикозное расширение вен гроздевидного сплетения семенного канатика.

«15% мужчин в популяции имеют эту проблему, большинство из них не знают о том, что у них варикоцеле. У многих оно сказывается в последующем на качестве мужского здоровья в части фертильности, то есть невозможности иметь детей, ухудшения параметров эякулята», – рассказал доцент кафедры урологии, нефрологии и трансплантологии Казанской государственной медицинской академии, уролог-андролог Ярослав Прокопьев.

Этих и других болезней можно избежать или обнаружить их на ранней стадии и контролировать.

Профилактические визиты для мужчин семейных, особенно в возрасте после 50 лет, должны проходить не реже одного раза в год Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Совет №1: Раз в год мужчина должен бывать у уролога

Уролог-андролог объяснил мужчинам, как часто необходимо посещать мужского врача.

«Многое зависит от образа жизни. Если мужчина ведет активную половую жизнь, часто меняет партнеров, то правильно проверяться после смены каждого полового партнера», – добавил Ярослав Прокопьев.

Профилактические визиты для мужчин семейных, особенно в возрасте после 50 лет, должны проходить не реже одного раза в год.

Кажется, что мужчины посещают урологов реже, чем женщины гинекологов. Однако уролог-андролог подчеркнул, что если женских консультаций очень много, порой на район даже несколько штук, то государственных центров, которые занимаются исключительно мужским здоровьем, в республике нет. Хотя, по его мнению, именно профилактика очень важна.

Поэтому ответственность за посещение профилактических осмотров лежит исключительно на самом мужчине.

А в случае, если возникли какие-то неприятные симптомы, бежать к врачу нужно срочно.

Что же должно насторожить?

«Очень часто мужчина является носителем бактериальной патогенной флоры, но его ничего не беспокоит» Фото: ru.freepik.com

Совет №2 : Апатия может быть причиной визита к урологу

Врач перечислил симптомы, по которым можно понять, что пора навестить уролога:

появилась болезненность при мочеиспускании;

изменился напор мочи;

появились боли в низу живота.

Также важно подмечать симптомы андрогенного дефицита – это:

нарушение потенции;

апатия;

снижение физической силы;

быстрая утомляемость, сонливость.

Все эти симптомы должны насторожить мужчину. При их возникновении важно прийти к врачу.

Еще один любопытный факт, который говорит, что необходимо проверить мужское здоровье, – это частые циститы или бактериальный вагиноз у любимой женщины. На это обязательно стоит обратить внимание.

«Очень часто мужчина является носителем бактериальной патогенной флоры, но его ничего не беспокоит. А у партнерши возникают воспалительные моменты, бактериальные вагинозы, циститы», – рассказал Прокопьев.

«Забота о мужском здоровье должна начинаться с детского и подросткового возраста» Фото: ru.freepik.com

Совет №3: Уролог – врач с детства

Врач подчеркнул, что начинать думать о мужском здоровье никогда не рано и никогда не поздно, но чем раньше, тем лучше.

«Забота о мужском здоровье должна начинаться с детского и подросткового возраста», – подчеркнул врач.

Зачастую мальчиков редко водят к урологу для профилактических осмотров. Но когда мальчик взрослеет, то не выявленные на ранней стадии болезни лишь усиливаются. И когда уже взрослый мужчина обращается к врачу, некоторые проблемы с его мужским здоровьем решить уже невозможно.

«Должна быть преемственность между детскими и взрослыми урологами. Мужчина должен с детства передаваться из детской сети во взрослую, поскольку многие проблемы начинаются с детства и нерешенными переходят во взрослую сеть», – отметил врач.

Именно дисбаланс между потребляемыми калориями и их сжиганием ведет ко многим проблемам. В том числе и к избыточной массе тела Фото: © «Татар-информ»

Совет №4: «Нет» ожирению!

На мужское здоровье оказывает влияние качество питания.

«Если мы употребляем не очень здоровую пищу, это всегда негативно сказывается на мужском здоровье. Мы плохо контролируем тот объем питательных веществ, который получаем. Понятно, что содержание в бургере калорий будет больше, чем в других блюдах, а по объему он не такой большой и съесть их можно много», – отметил доцент кафедры урологии, нефрологии и трансплантологии КГМА.

Именно дисбаланс между потребляемыми калориями и их сжиганием ведет ко многим проблемам. В том числе и к избыточной массе тела. А это один из факторов риска появления проблем с мужским здоровьем.

Вести здоровый образ жизни очень полезно, но с занятиями спортом нужно быть очень осторожным Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Совет №5: Спорт важен, но без фанатизма

Вести здоровый образ жизни очень полезно, но с занятиями спортом нужно быть очень осторожным. Они должны быть умеренными.

«Очень часто мужчины в спортзале перегружают себя. К тому же пытаются добиться желаемой формы не только физическими нагрузками, но и другими спортивными добавками. Что негативно влияет на здоровье», – заметил он.

«Любые моменты, связанные с переохлаждением, являются запускающим фактором возникновения воспалительных заболеваний у мужчин» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Совет № 6: Одеваться тепло

Уже наступило холодное время года. И если девочкам с малых лет твердят, что для сохранения женского здоровья важно тепло одеваться, то уролог-андролог подчеркнул, что это не менее важно и для сильной половины человечества.

«Любые моменты, связанные с переохлаждением, являются запускающим фактором возникновения воспалительных заболеваний у мужчин. Особенно если у мужчины отягощен урологический анамнез – у его родственников-мужчин есть урологические заболевания, например простатит», – заметил доктор.

Поэтому одеваться по погоде важно как мужчинам, так и женщинам.

«Презервативы снижают возможность передачи инфекций, но риск остается очень высоким» Фото: ru.freepik.com

Совет № 7: Презерватив – хорошо, но справка – лучше

Тем, кто ведет активную половую жизнь, важно предохраняться. По словам врача, нередко мужчины обращаются с инфекциями мочеполовой системы.

«У нас существует миф, что презервативы очень хорошо помогают от инфекций мочевыводящих путей. Однако от такого заражения далеко не всегда предохраняют презервативы, они снижают возможность передачи инфекций, но риск остается очень высоким», – рассказал он.

Например, презервативы не спасут от заражения вирусом папилломы человека или вирусом простого герпеса.

«Эти вирусы прекрасно внедряются через кожные покровы с лобковой области. Они прекрасно проходят и через поры латекса презерватива», – отметил врач.

Прокопьев подчеркнул: предохраняться, безусловно, очень важно, чтобы избежать нежелательной беременности или заражения другими серьезными заболеваниями. Однако всегда надежнее попросить будущую партнершу пройти обследование на инфекции, передающиеся половым путем. А главное, исключить из своей жизни случайные половые связи.