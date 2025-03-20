Большинство многодетных семей в России получают единое пособие

В России на 62% многодетных семей оформлено единое пособие. Об этом сообщает ТАСС, приводя слова председателя Социального фонда России (СФР) Сергея Чиркова.

Чирков сообщил, что выплату получают семьи разного состава. Некоторым пособие назначено на одного ребенка, другим – на двоих, а среди семей с тремя и более детьми поддержку оформили 62% родителей.

За 2024 год единое пособие было выплачено на 10,6 млн детей, а также почти на 340 тыс. беременных женщин. Общий объем выплат составил 1,67 трлн рублей, что превысило 10% всех расходов фонда.

В пресс-службе СФР напомнили, что на пособие могут претендовать граждане России, постоянно проживающие в стране. При его назначении учитываются доходы и имущество семьи, а также – занятость родителей или объективные причины ее отсутствия.

Напомним, что ранее «Татар-информ» писал о том, какие льготы и выплаты положены многодетным семьям в 2025 году.