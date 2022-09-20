Большинство компаний Поволжья ожидают расширения штата сотрудников до конца года

Только 18% компаний из Приволжского федерального округа негативно оценивают свое положение на рынке труда в ближайшей перспективе. Еще 43% уверены в стабильности компании, а 35% — и вовсе в позитивном сценарии. Таковы данные нового исследования, проведенного сервисом HeadHunter.

«Сразу 51% компаний ПФО заявили <...>, что до конца 2022 года планируют увеличить подбор персонала. Снижать объем найма намерены лишь 6% работодателей, полностью остановить — только 4%. Еще 31% не намерен менять свои планы», — отмечают аналитики сервиса.

Интересно, что в данном вопросе настроения работодателей Поволжья заметно отличаются от средних по стране. Так, расширять набор сотрудников собираются 34% российских компаний, а снижать — 13%.

С точки зрения изменения численности сотрудников работодатели Поволжья разделились на три равные группы: 33% заявили, что с началом текущего кризиса штат их компании вырос, по столько же — что численность сократилась и что осталась неизменной. При этом 18% фирм полагают, до конца года количество сотрудников у них уменьшится, 24% не ждут никаких перемен, а еще 57% уверены, что штат вырастет.