Большинство клубов РПЛ против расширения лиги

Девять клубов Российской премьер-лиги из 16 направили в РФС письма с поддержкой создания Кубка РПЛ и против расширения лиги до 18 команд. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что руководство РФС выступает против расширения РПЛ, а большинство клубов поддерживает мораторий на вылет из лиги. Вопрос будет рассмотрен завтра, 24 мая, на заседании исполкома РФС.

Сегодня сразу девять клубов — «Зенит», «Сочи», «Динамо», «Краснодар», ЦСКА, «Локомотив», «Крылья Советов», «Спартак» и «Нижний Новгород» — направили письма в Российский футбольный союз, в которых выразили поддержку сохранению нынешнего формата и созданию Кубка РПЛ. Они сослались на экономическую целесообразность такого решения.

Если это мнение победит, то казанский «Рубин», покинувший ряды РПЛ по действующему регламенту, в следующем сезоне будет играть в первенстве ФНЛ, по-старому — в Первой лиге, где казанцев не было ровно 20 лет.

РПЛ 22 мая проводила общее собрание, на котором десять клубов проголосовали за расширение лиги. Таким образом, расклад изменился не в пользу «Рубина», где очень ждут сохранения места в РПЛ.