Большинство казанцев высказались за запрет продажи алкоголя лицам младше 21 года

Почти две трети (63%) жителей Казани поддерживают введение запрета на продажу спиртных напитков лицам младше 21 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом Superjob.

Подавляющее большинство из одобряющих такую меру – казанцы в возрасте от 35 до 45 лет. Также в основном за данную инициативу высказались непьющие горожане.

Каждый пятый респондент из столицы РТ высказался против этой меры.

Ранее в Следственном комитете России предложили запретить продажу алкоголя гражданам, которые не достигли 21 года.