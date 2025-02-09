news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 9 февраля 2025 17:17

Большинство казанцев высказались за запрет продажи алкоголя лицам младше 21 года

Почти две трети (63%) жителей Казани поддерживают введение запрета на продажу спиртных напитков лицам младше 21 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом Superjob.

Подавляющее большинство из одобряющих такую меру – казанцы в возрасте от 35 до 45 лет. Также в основном за данную инициативу высказались непьющие горожане.

Каждый пятый респондент из столицы РТ высказался против этой меры.

Ранее в Следственном комитете России предложили запретить продажу алкоголя гражданам, которые не достигли 21 года.

#алкоголь #продажа алкоголя #Казань
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Глэмпинги на «Буинских Мальдивах» и улица миллиардеров: что Камартдинов продвигал в АИР

Глэмпинги на «Буинских Мальдивах» и улица миллиардеров: что Камартдинов продвигал в АИР

8 февраля 2025
«Архитектурный БРИКС», последний из людей Шойгу и Трамп «Газовый»

«Архитектурный БРИКС», последний из людей Шойгу и Трамп «Газовый»

8 февраля 2025