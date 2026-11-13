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Общество 13 ноября 2026 15:52

Большинство казанцев тратят на косметику в среднем 5 тыс. рублей в месяц

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Большинство (55%) жителей столицы РТ тратят на косметику в среднем 5 тысяч рублей ежемесячно. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Sokolov Beauty, который есть в распоряжении «Татар-информа».

Треть опрошенных казанцев отметили, что их расходы составляют от 5 до 10 тысяч рублей, а каждый десятый укладывается в 10-20 тысяч рублей.

Говоря о том, сколько времени они тратят на домашний уход, 35% заявили, что им достаточно от 5 до 15 минут. Каждый четвертый житель столицы Татарстана тратит на это от 15 до 30 минут, а каждому пятому требуется менее 5 минут.

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