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Общество 22 апреля 2024 07:30

Большинство казанцев не готовы отказаться от наличных денег

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Большинство казанцев не готовы отказаться от наличных денег
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Только 14% жителей Казани готовы полностью перейти на безналичный расчет. Большая часть горожан (73%) не хотят совсем отказываться от монет и «бумажных денег», свидетельствуют данные опроса SuperJob.

Причем сохранить «наличку» большинство опрошенных хотят «из соображений финансовой безопасности». Участники опроса отметили, что отказ от денежной массы сильно девальвирует национальную валюту. Также банкоматы часто перестают работать при отключении электроэнергии, рассказывают жители.

Готовых совсем отказаться от наличности среди мужчин больше (18%), чем среди женщин (11%). Горожане в возрасте 35—44 лет поддерживают переход на безналичную форму расчета чаще и тех, кто моложе, и тех, кто старше.

#наличные деньги #Казань #опрос
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