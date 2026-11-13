Большинство казанцев назвали чрезмерной процедуру увеличения губ

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Более половины (55%) жителей Казани считают чрезмерной процедуру увеличения губ. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Sokolov Beauty, который есть в распоряжении «Татар-информа».

«37% отметили лицо без мимики, 29% – слишком высокие скулы и «лисий взгляд», а 23% – неестественно белые виниры. Плотный макияж в повседневной жизни смущает 24%, наращенные ресницы — 18%», – говорится в тексте исследования.

Внешнюю привлекательность жители столицы Татарстана чаще всего связывают с ухоженной кожей (48%), красивой улыбкой (39%), красивой фигурой (35%), живой мимикой и обаянием (32%). Выразительные черты лица назвали 17%, а удачный макияж – только каждый десятый казанец.