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Общество 13 ноября 2026 15:05

Большинство казанцев назвали чрезмерной процедуру увеличения губ

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Большинство казанцев назвали чрезмерной процедуру увеличения губ
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Более половины (55%) жителей Казани считают чрезмерной процедуру увеличения губ. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Sokolov Beauty, который есть в распоряжении «Татар-информа».

«37% отметили лицо без мимики, 29% – слишком высокие скулы и «лисий взгляд», а 23% – неестественно белые виниры. Плотный макияж в повседневной жизни смущает 24%, наращенные ресницы — 18%», – говорится в тексте исследования.

Внешнюю привлекательность жители столицы Татарстана чаще всего связывают с ухоженной кожей (48%), красивой улыбкой (39%), красивой фигурой (35%), живой мимикой и обаянием (32%). Выразительные черты лица назвали 17%, а удачный макияж – только каждый десятый казанец.

#опрос
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