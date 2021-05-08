Большинство аграриев Татарстана к середине мая завершат посевную

В Татарстане большинство сельхозформирований к середине мая завершат посевную. О ходе весенне-полевых работ на субботнем совещании в Доме Правительства доложил глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров.

Докладчик отметил, что на днях посевная кампания преодолела экватор. Работы проведены на площади 920 тыс. га (52% от плана). Из них яровые зерновые — 682 тыс. га, масличные культуры — 100 тыс. га, сахарная свекла — 42 тыс. га.

Высокие темпы сева — свыше 80% — у Нурлатского, Заинского, Тетюшского, Аксубаевского, Ютазинского районов. В ближайшие дни они полностью завершат работы. Также хорошего темпа придерживаются Мензелинский и Азнакаевский районы (свыше 70%). Пока что относительно низкий процент выполнения работ у северных районов, сказывается их географическое расположение, однако в ближайшие дни они также выйдут на максимальную производительность.

В целом технический потенциал аграриев республики позволяет засевать свыше 100 тыс. га, или свыше 5% от плана в сутки.

Также была проведена повторная ревизия состояния озимых культур. На сегодня предстоит пересеять чуть более 10%. Основные причины гибели — нарушение технологий, несоблюдение сроков сева и некачественная система защиты.

Министр призвал аграриев следить за состоянием паровых полей. Пока засеяно сидератами 33 тыс. га (10%).

Также докладчик рассказал о взаимодействии республиканских сельхозкооперативов с личными подсобными хозяйствами и крестьянско-фермерскими хозяйствами. Согласно итогам 2020 года в республике произведено 1 млн 935тыс. тонн молока, более 700 тыс. тонн из них произведено в ЛПХ и КФХ. Сбором и переработкой молока в республике занимаются 37 кооперативов. Средняя закупочная цена на молоко у населения сегодня составляет 20 рублей 66 копеек, что на 27 копеек выше прошлогоднего.

Зяббаров заметил, что программа развития потребительских кооперативов оказалась наиболее востребованной и направлена на сохранение сельского образа жизни, увеличение доходов и создание рабочих мест. Выручка кооперативов за год выросла в 2,3 раза, составив 6,5 млрд рублей.

С 2015 года на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов было направлено 1,4 млрд рублей. Господдержку получили 85 кооперативов, которые сегодня объединяют более 8 тыс. членов (КФХ и ЛПХ).

«Мы благодаря ежегодной господдержке на содержание дойного стада смогли сохранить поголовье коров в ЛПХ в пределах 100 тыс. голов. Решение о выплате субсидий на содержание коров Президентом республики принято и на 2021 год — 350 млн рублей. Это огромная поддержка для сельчан в непростое для бюджета время», — заключил министр.