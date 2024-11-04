«Большие заделы и динамика»: на развитие науки Татарстана хотят направить 22 млрд рублей

Фото: prav.tatarstan.ru

Татарстан вошел в тройку лидеров Национального рейтинга регионов за 2023 год

Татарстану удалось сохранить лидерские позиции в Национальном рейтинге регионов за 2023 год, опубликованном на прошлой неделе. Республика занимает в нем третье место после Москвы и Санкт-Петербурга. О результатах, достигнутых регионом в Год научно-технологического развития, рассказала заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

«Республике удалось сохранить лидирующие позиции вместе с Москвой и Санкт-Петербургом. Хороший результат был во многом обеспечен улучшением работы аспирантуры, ростом инновационной активности, повышением внутренних расходов республиканского и местных бюджетов на исследования и разработки», – сказала она.

В то же время определились направления повышения эффективности научно-технологической политики. Первое из них – увеличение расходов предпринимательского сектора на исследования и разработки. Президентом Российской Федерации поставлена задача удвоения этого показателя, напомнила Фазлеева.

Лейла Фазлеева: «Хороший результат был во многом обеспечен улучшением работы аспирантуры, ростом инновационной активности, повышением расходов республиканского и местных бюджетов на исследования и разработки» Фото: prav.tatarstan.ru

«С учетом современной внешнеполитической обстановки и финансово-экономических возможностей предприятий реального сектора требуется серьезный пересмотр подходов к поддержке этой ключевой в настоящее время сферы. Именно этот тезис был в Послании Раиса Татарстана», – подчеркнула вице-премьер.

Второе направление тесно связано с предыдущим и обусловлено им. Это уровень заработной платы научных работников по отношению к средней заработной плате по региону. В программе научно-технологического развития предусмотрены ресурсы для этого направления, но их недостаточно с учетом масштабов задач, которые требуется решить, заметила Фазлеева.

Третье направление связано с методическим противоречием.

«Несмотря на лучшие по стране значения показателя «Доля молодых исследователей», темп их роста по понятным причинам несколько ниже среднероссийских. Может, для территорий, которые достигли высоких, пиковых значений, пересмотреть влияние этого показателя на итоговое значение рейтинга? Ведь фактически та задача, которая перед нами поставлена руководством страны, выполнена в полном объеме», – предложила заместитель Премьер-министра РТ.

Фото: prav.tatarstan.ru

Республика в топ-3 по Индексу зрелости системы управления НТР

Кроме того, Татарстан вместе с Санкт-Петербургом и Кемеровской областью вошел в тройку лидеров по Индексу зрелости системы управления НТР. Такие результаты впервые были анонсированы в этом году в августе на международном форуме «Технопром» в Новосибирске.

Методика индекса состоит из пяти крупных блоков. Первый – стратегическое планирование и управление, здесь республика на первом месте. Второй – развитие компетенций и управление эффективностью команд, здесь мы вторые. Третий блок – организация подготовки квалифицированного заказа на научные исследования и опытно-конструкторские разработки. Татарстан здесь также на втором месте.

Четвертый компонент оценки зрелости управления НТР – организация планирования квалифицированного заказа на подготовку кадров.

«Нужно не ограничиваться контролем качества подготовки кадров на выходе, но и интегрироваться промышленным предприятиям в образовательный процесс» Фото: prav.tatarstan.ru

«Здесь мы пока, к сожалению, выглядим слабовато. Вся совокупность подходов ограничивается организацией целевого набора. Нужно не ограничиваться контролем качества подготовки кадров на выходе, но и интегрироваться промышленным предприятиям в образовательный процесс», – заметила Фазлеева.

Она рекомендовала заинтересованным министерствам, Ассоциации промпредприятий и ТПП подготовить комплекс предложений и долгосрочных мер для улучшения квалифицированного заказа на подготовку кадров в республике.

Пятый компонент – мероприятия по популяризации науки. Здесь республике есть чем гордиться. В череде важных мероприятий – Российский венчурный форум, KazanForum, Нефтяной форум, Kazan Digital Week. В то же время сфера нуждается в систематизации и координации.

«Исследовательский, образовательный и молодежный компоненты, к сожалению, не везде представлены в должной мере», – считает Фазлеева.

Фото: prav.tatarstan.ru

На программу НТР до 2027 года потребуется более 22 млрд рублей

В настоящее время на территории Татарстана работают две особые экономические зоны, пять территорий опережающего развития, шесть технопарков, 24 отраслевых кластера, 102 индустриальных парка. Успешно функционируют федеральные вузы и один из десяти научных центров мирового уровня «Рациональное освоение запасов жидких углеродов планеты».

Программу «Научно-технологическое развитие Республики Татарстан» на 2024-2027 годы представил президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов. По его словам, действующая госпрограмма НТР станет ядром новой комплексной программы.

«В новую консолидированную программу НТР уже включены профильные мероприятия и ресурсное обеспечение 21 государственной программы Республики Татарстан», – сообщил Минниханов.

По предварительным данным, общий бюджет консолидированной программы составит более 22,2 млрд рублей. Главная ее цель направлена на формирование мощной, саморазвивающейся, мультикультурной, международной научно-образовательной экосистемы для инновационного развития Татарстана в приоритетных сферах развития страны. Для достижения поставленных задач разработано три региональных проекта и три комплекса процессных мероприятий.

Рифкат Минниханов: «К 2030 году планируется в 1,7 раза повысить вклад сферы образования в формирование валового территориального продукта» Фото: prav.tatarstan.ru

Как отметил Минниханов, к 2030 году планируется в 1,7 раза повысить вклад сферы образования в формирование валового территориального продукта. Для этого меняется система мотивации педагогов, подходы к их переподготовке и личностному росту с упором на естественные, математические и компьютерные науки.

Еще одна цель – в сфере науки создать условия и разработать комплекс долгосрочных инструментов по росту внутренних затрат на НИОКР в 2,9 раза. В первую очередь это будет осуществлено за счет промышленного сектора, что позволит создать дополнительно 32 тыс. новых рабочих мест. Для этих целей в комплексную программу будут интегрированы стратегические проекты вузов – участников Программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030» и передовые инженерные школы.

В сфере инноваций планируется генерировать дополнительно не менее 300 успешных стартапов в год и поднять активность на рынке интеллектуальной собственности за счет мотивации изобретательства и рационализаторства. Патентную активность планируется увеличить в 1,1 раза, использование передовых производственных технологий – в 1,2 раза. Кроме того, вдвое будет увеличена доля собственных разработок.

Антоний Швиндт: «Татарстан – ведущий научный центр. Программа [НТР] находится в высокой степени готовности» Фото: prav.tatarstan.ru

«В республике есть большие заделы и динамика»

Заместитель руководителя секретариата вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко Антоний Швиндт рассказал участникам совещания о требованиях к региональным госпрограммам в сфере НТР. В беседе с журналистами он отметил достигнутые Татарстаном успехи.

«Татарстан – ведущий научный центр. Программа [НТР] находится в высокой степени готовности. В ней выстроены и взаимоувязаны все инструменты, которые касаются подготовки кадров и научно-технологического развития. Я высоко оцениваю достигнутые результаты», – сказал он.

Во время короткой рабочей поездки в наш регион гость успел побывать в набережночелнинских многофункциональном центре прикладных квалификаций машиностроения и техническом колледже им. В. Д. Поташова, на КАМАЗе, в Высшей школе нефти (Альметьевск), Университете Иннополис, Иннопарке, КНИТУ-КАИ и на других объектах.

Фото: © «Татар-информ»

«Проехал перед сегодняшней встречей Набережные Челны, Альметьевск и Иннополис, посетил университеты и научные центры Казани. Увидел их участие в программе и высоко оцениваю результативность», – добавил Швиндт.

По его данным, Татарстан разместит результаты программы НТР на единой платформе – домене «Наука и инновации», а предложения и опыт региона будут учтены.

«В республике есть большие заделы и динамика, только одних передовых инженерных школ, с которыми я встречался, пять. Они работают по самым актуальным и важным направлениям, которые реализуются в соответствии с национальной целью технологического лидерства, в том числе это программа по аддитивным технологиям», – заметил Швиндт.

Чтобы наш регион поднялся в федеральных рейтингах еще выше, нужно, по его словам, «взаимоувязать те инструменты, которые уже сегодня есть». А это, в частности, работа особых экономических зон и высшей школы по программе «Приоритет 2030».

Встреча Рустама Минниханова с молодыми учеными (2022 год) Фото: © «Татар-информ»

А еще необходимо создать «трек для школьников» для их дальнейшего профессионального обучения, в том числе в высшей школе, разработать программы переподготовки кадров. Представителям науки Швиндт рекомендовал сфокусировать внимание на приоритетных направлениях и конкретных результатах, а также активнее вовлекать в науку молодежь.