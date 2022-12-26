Большие счета и некачественные услуги: чем недовольны татарстанцы в сфере ЖКХ

За год в Региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ РТ поступило примерно 1,6 тыс. обращений от татарстанцев. Большинство из них связано с нарушениями в начислениях за ЖКУ. Такие данные привел сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» исполнительный директор ассоциации «Региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ РТ» Дмитрий Романов.

«Тематика обращений разная, но лидируют вопросы, связанные с начислениями за жилищно-коммунальные услуги. Вопросы по начислениям связаны с поверкой приборов учета. Иногда люди не знают, как проводить поверку, какую организацию пригласить», — пояснил спикер.

По вопросам начислений за ЖКУ за год в ассоциацию поступило 316 обращений. Кроме того, подано 170 жалоб на некачественные коммунальные услуги и 164 — на ненадлежащее содержание многоквартирных домов. Было немало вопросов по жилищному законодательству, общим собраниям, капитальному и текущему ремонту, уборке снега.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что причиной роста тарифов за жилищно-коммунальные услуги в декабре является необходимость обеспечить бесперебойную работу и развитие инфраструктуры коммунального хозяйства, а также значительный износ сетей, которые нуждаются в ремонте.