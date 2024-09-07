«Больше всего у нас любят уток»: в Татарстане открыли сезон охоты на водоплавающую дичь

Чтобы пострелять уток, охотники встают в четвертом часу утра

Айрат Бикчантаев из Пестречинского района Татарстана занимается охотой четыре года. Начала сезона охоты на водоплавающую дичь он всегда ждет с нетерпением, ведь это хороший повод, чтобы отдохнуть на природе, встретиться и пообщаться с друзьями. Сегодня в четыре утра мужчина пришел на запруду.

«Охочусь на утку, для этого использую подсадных уток. Я их подсаживаю, и они созывают своих диких сородичей. Когда утка подлетает, добываю ее, используя гладкоствольное оружие. Если добыча падает в воду, ее достает и приносит собака», – рассказал охотник.

По словам собеседника, лучше всего выходить на охоту ранним утром – тогда есть шанс на успех. В сутки разрешено добывать не более пяти уток. Сегодня за несколько часов пестречинец ничего не добыл, но в прошлые годы у него бывали и удачные дни.

«Максимум за один раз приносил четырех уток», – уточняет Бикчантаев.

Всего по району насчитывается 900 охотников, у которых зарегистрировано оружие. Но далеко не все из них выходят на водоплавающую дичь. После удачной охоты мужчины собираются на поляне, варят на костре шурпу, пьют чай и обсуждают, как все прошло.

В сутки разрешено добывать не более пяти уток

«Запрещено стрелять ниже двух с половиной метров от земли»

Ранним утром встают не только охотники, но и сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам, Росгвардии и общественные инспекторы, выходящие в рейды по охотничьим угодьям. Инспекторские группы проверяют соблюдение правил охоты, документы на право ношения оружия и соблюдение правил его транспортировки.

«Сегодня открыт сезон охоты на водоплавающую дичь. Кроме того, продолжается сезон охоты на болотно-луговую дичь с подружейными собаками, который открылся 25 июля», – сообщил нам начальник Управления государственного надзора в сфере животного, растительного мира и ООПТ Госкомитета РТ по биоресурсам Петр Ковкрак.

Охота на боровую, степную и полевую дичь с подружейными собаками в республике открыта с 5 августа, а на водоплавающую дичь с подружейными собаками – с 24 августа.

«Если на боровую дичь народа выходит меньше, то эту охоту ждут с нетерпением. В настоящее время в республике насчитывается более 40 видов водоплавающей и болотно-луговой дичи. Это утки, чирки, гуси. Больше всего у нас любят охотиться на уток. Охотники обычно стоят у водоемов и ждут пролетающую дичь», – отметил Ковкрак.

Участники сегодняшнего рейда проверили у охотников на запруде документы на оружие и его исправность.

«Охотникам запрещено стрелять ниже двух с половиной метров от земли. Если вдоль камыша стоят несколько стрелков, то между ними должно быть не менее 15 метров. Кроме того, охотникам запрещено стрелять по птицам на проводах и опорах ЛЭП. Также запрещено стрелять ближе 200 метров от жилых построек. Правилами охоты запрещено стрелять на шум, шорох и по неясной движущейся цели», – напомнил Петр Ковкрак.

Петр Ковкрак: «С 16 по 31 октября в Татарстане будет введен полный запрет на любые виды охоты»

Количество нарушений правил охоты сократилось почти в два раза

Оказывается, в этом году нарушителей правил охоты в Татарстане стало меньше. Всего с начала года зарегистрировано более 180 нарушений, тогда как за аналогичный период прошлого года их было около 350.

«С начала года по республике за нарушения правил охоты наложены штрафы на общую сумму более 150 тыс. рублей. Первичное нарушение правил охоты влечет штраф в размере от 500 до 4 тыс. рублей, возможно лишение права на охоту на срок до двух лет. За повторное нарушение правил размер административного наказания возрастает до 5 тыс. рублей, возможно лишение права на охоту до трех лет», – заметил Ковкрак.

Снижение количества нарушений он объясняет усилением контроля и дисциплинированностью охотников. Однако в ходе рейдов все же бывают случаи, когда у «человека с ружьем» отсутствует разрешение на охоту.

Если житель Татарстана хочет стать охотником, сначала он должен получить охотничий билет. Для этого следует подать заявление в Госкомитет РТ по биоресурсам, там его рассмотрят в течение пяти дней. Решение будет положительным, если за заявителем не числится уголовных и административных нарушений. На данный момент по республике выдано около 68 тыс. охотничьих билетов. Но на деле далеко не все имеют оружие, лишь около 30 тыс. владельцев билетов выходят на охоту.

Чтобы получить разрешение на хранение оружия, необходимо пройти медкомиссию и специальное обучение. А соблюдение правил его хранения проверяют сотрудники Росгвардии и правоохранительных органов. Оружие можно хранить только в сейфе.

Для участия в охоте на водоплавающую дичь нужно оформить разрешение. Их выдача продолжается, заявления принимаются в МФЦ, а документы выдает Госкомитет РТ по биоресурсам.

Из-за саммита БРИКС в Татарстане введут временный запрет на охоту и проведут рейды

В связи с проведением саммита БРИКС в октябре в Татарстане введут полный запрет на охоту и организуют рейды.

«Полный запрет на любые виды охоты будет введен с 16 по 31 октября. Он вводится в связи с проведением саммита БРИКС, чтобы не было перемещений людей с оружием», – пояснил Петр Ковкрак.

Во время действия запрета специалисты Госкомитета РТ по биоресурсам совместно с Росгвардией и правоохранительными органами будут выходить в регулярные рейды. Выявленным нарушителям грозит лишение прав на охоту.

«Нарушение сроков охоты – серьезное административное нарушение», – заметил Ковкрак.

Он напомнил, что в последние годы в республике ужесточен порядок получения оружия. А с 1 сентября 2025 года, чтобы получить охотничий билет, татарстанцы будут сдавать обязательный экзамен в Госкомитете РТ по биоресурсам.

«Это будет экзамен на знание правил охоты и законодательства в данной области. Полагаю, что не все смогут сдать его с первого раза. Считаю, что охотникам нужно уделять больше внимания соблюдению правил безопасности на охоте», – заключил спикер.

Охота на водоплавающую, болотно-луговую, степную и полевую дичь в Татарстане разрешена до 5 декабря, а на боровую дичь – до 5 января 2025 года. Можно охотиться в закрепленных и общедоступных охотугодьях. Охота на территории национальных парков и заказников запрещена.

В соответствии с правилами охоты к пернатой дичи относятся:

болотно-луговая: дупеля, бекасы, гаршнеп, турухтан, чибис, тулес, хрустан, кроншнеп большой, улиты, веретенники, кроншнепы, мородунка, камнешарка, коростель и обыкновенный погоныш;

дупеля, бекасы, гаршнеп, турухтан, чибис, тулес, хрустан, кроншнеп большой, улиты, веретенники, кроншнепы, мородунка, камнешарка, коростель и обыкновенный погоныш; водоплавающая: гуси, утки и лысуха;

гуси, утки и лысуха; степная и полевая: перепел, голуби, горлицы и серая куропатка;

перепел, голуби, горлицы и серая куропатка; боровая: вальдшнеп, глухарь, тетерев и рябчик.

Улит большой, кроншнеп большой, веретенник большой, клинтух, горлица обыкновенная занесены в Красную книгу Республики Татарстан. Хрустан, кроншнеп большой, пискулька и гусь серый занесены в Красную книгу Российской Федерации. Охота на них запрещена.

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