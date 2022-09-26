Больше всего гостей на Kazan Digital Week приехало из Москвы

Представители 72 регионов стали участниками масштабного мероприятия о цифровизации, прошедшего в Казани с 21 по 23 сентября. Согласно аналитике обезличенных данных МегаФона, наиболее многочисленная делегация прибыла из Москвы.

Доля столичных визитеров на Kazan Digital Week–2022 составила чуть более 30%. Еще 10% приехали из Санкт-Петербурга и Ленобласти, кроме того форум принял много гостей из Уфы, Самары, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Ульяновска и Чебоксар. Меньше всего людей прибыло из Забайкальского края, Амурской, Псковской областей и Республики Тыва.

За три дня в сети оператора участники прокачали 1,5 терабайт данных, что соизмеримо с размещением полумиллиона снимков в соцсетях. Этот показатель, в сравнении с прошлогодним мероприятием, вырос на 70%. Лидерами в интернет-активности стали представители Еврейской автономной области и Ставропольского края — в среднем каждый из этих регионов израсходовал на мероприятии порядка 1,5 гигабайт трафика.

Самым популярным онлайн-сервисом стал Telegram, на него пришлось около 21% всех данных на форуме. Вероятно, из-за использования Telegram-бота для автоматического поиска своих фотографий по селфи. Также были востребованы соцсети, возглавляет эту категорию ВКонтакте.

Проговорили участники на территории «Казань Экспо» более 25 тысяч минут. Наиболее разговорчивые абоненты оператора приехали из Краснодарского края и Липецкой области.

«Kazan Digital Week — уникальное мероприятие, оказывающее существенное влияние на развитие IT-отрасли, известно далеко за пределами нашей страны. Форум в очередной раз объединил экспертов рынка, которые продемонстрировали передовые инновационные продукты. Являясь представителем высокотехнологичной сферы, мы не остались в стороне и поделились с участниками успешными кейсами по кибербезопасности, облачным сервисам и цифровым решениям для туристической отрасли», — прокомментировал директор МегаФона в Татарстане Дмитрий Кузнецов.