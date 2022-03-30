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Здоровье
30 марта 2022  18:28
Эвелина Киселёва

Основной причиной смертей челнинцев в 2021 году стали болезни сердца и сосудов

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На итоговом заседании коллегии Управления здравоохранения Набережных Челнов раскрыли структуру смертности населения Автограда в 2021 году.

На первом месте среди причин смерти в Челнах находятся болезни системы кровообращения, на втором — новая коронавирусная инфекция. Третьей частой причиной смерти в городе являются злокачественные новообразования.

Показатель смертности по Автограду составил 12,9%, при этом по республике среднее значение — 15,5%.

При этом прирост населения в городе в 2021 году составил 2,5% на тысячу населения, в 2020-м этот показатель равнялся 0,6%.

#смертность #Набережные Челны
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