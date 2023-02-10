«Больше возможностей для малого бизнеса»: Минниханов указал, куда расти Альметьевску

Альметьевский район стал лучшим в рейтинге социально-экономического развития районов и городских округов Татарстана за 2022 год. Впрочем, на отчетной сессии в Нефтеграде Раис Татарстана Рустам Минниханов указал на отрасли, которые необходимо подтянуть.

Рустам Минниханов открыл в Альметьевске новый детский сад № 22 Фото: rais.tatarstan.ru

«Дошкольное образование не справлялось с нагрузкой, а теперь дети будут заниматься в шикарных условиях»

Перед началом сессии Раис Татарстана Рустам Минниханов открыл в Альметьевске новый детский сад № 22 на 110 мест. Образовательное учреждение получило название в честь микрорайона «Алсу», в котором расположено. Здесь почетного гостя встретили министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин, глава Альметьевского района Тимур Нагуманов, заведующая детским садом Лилия Тухбатуллина, воспитанники и их родители.

«Сегодня мы открываем современный и благоустроенный корпус детского сада „Алсу“ на 110 мест. Это долгожданный момент для малышей и родителей. Поздравляю вас с этим замечательным событием!» — обратился руководитель республики ко всем присутствующим.

Микрорайон «Алсу» активно заселяется молодыми семьями с детьми: численность населения здесь достигла 15 тыс. человек. До сегодняшнего дня здесь функционировало два дошкольных учреждения.

Открытие нового детского сада стало еще одним шагом к улучшению качества и доступности дошкольного образования в микрорайоне, отметил глава района Тимур Нагуманов. Он поблагодарил Рустама Минниханова за помощь.

«Мы долго об этом мечтали. Наши застройщики пошли по примеру самых передовых решений. Микрорайон „Алсу“ для нас территория, которая требует развития в плане социальной инфраструктуры. Очень много вопросов было от родителей из этого микрорайона. Новую школу „Адымнар“ открыли тут полгода назад. Огромное вам за это спасибо. Дошкольное образование не справлялось с нагрузкой, а теперь 110 детей будут заниматься в шикарных условиях. Поздравляю всех!» — подчеркнул Нагуманов.

В детском саду находятся музыкальный зал с инвентарной комнатой, физкультурный зал, кабинет психологической разгрузки, кабинет татарского и английского языков, медицинский блок, пищеблок, прачечная, на территории учреждения расположены 5 игровых площадок. Планируется организация дополнительных образовательных услуг, направленных на развитие музыкальных, танцевально-ритмических способностей, изучение английского и татарского языков и медицинских услуг.

С 2019 года в Татарстане в рамках национального проекта «Демография», а также республиканских программ построено 88 новых детских садов, создано более 17 тыс. мест, из них 7,5 тыс. для детей до трех лет.

Участники мероприятия осмотрели выставку «Развитие школьного и профессионального образования в Альметьевском районе: вызовы, тренды, проблемы» Фото: rais.tatarstan.ru

«Возникает острая проблема с поиском кадров, нужного специалиста найти крайне сложно»

Заседание Совета района и города прошло на площадке полилингвальной гимназии «Адымнар-Альметьевск». Перед этим участники мероприятия осмотрели выставку «Развитие школьного и профессионального образования в Альметьевском районе: вызовы, тренды, проблемы».

С докладом об итогах за прошлый год и задачах на 2023-й выступил глава Альметьевского района Тимур Нагуманов.

Он сообщил, что муниципалитет за 2022 год отгрузил продукции собственного производства на 1,7 трлн рублей (на 25,5% больше, чем годом ранее), это 37% от всего объема отгруженных товаров. «Это лучший показатель среди всех муниципалитетов республики», — отметил Нагуманов.

Сумма внутреннего территориального продукта за 2022 год увеличилась на 15% и составила 656 млрд рублей. Средняя заработная плата выросла на 18,9% по сравнению с 2021 годом и достигла 63,8 тыс. рублей. А уровень безработицы за 2022 год снизился с 0,64% до 0,15%.

Хотя экономика района развивается ускоренными темпами, узким местом остается человеческий ресурс. «Если раньше безработица была просто статистикой, сегодня возникает острая проблема с поиском кадров, нужного специалиста найти крайне сложно», — доложил Нагуманов.

С докладом об итогах за прошлый год и задачах на 2023-й выступил Тимур Нагуманов Фото: rais.tatarstan.ru

«При развитии автомобилизации такими темпами город начнет задыхаться в пробках»

Глава муниципального образования затронул еще одну острую тему, связанную с общественным транспортом и ростом числа машин в городе. Нагуманов убежден, что развитие общественного транспорта должно стать главным средством борьбы с автомобилизацией.

На сегодняшний день в городе нефтяников один из самых высоких показателей — 542 автомобиля на 1 тысячу человек (170% от среднероссийского).

«Альметьевск в зоне риска. Ситуация еще благополучная, но динамика критическая. При развитии автомобилизации такими темпами с учетом роста населения город начнет задыхаться в пробках», — отметил глава района.

«На данный момент развитие маршрутного транспорта происходит в превосходной динамике. Удалось избежать кризиса и падения пассажиропотока в самое сложное время», — доложил Нагуманов о ситуации в городе.

В 2022 году закуплено 6 троллейбусов и 8 автобусов на сумму более 146 млн рублей, а также 10 автобусов на базе автомобиля «Газель Некст» на сумму более 49 млн рублей. В этом году в Альметьевске планируется закупка еще 5 троллейбусов и 13 автобусов на 216 млн рублей.

Однако город столкнулся с непредвиденной проблемой — нехваткой водителей. Даже при относительно высоком уровне зарплат найти их достаточно непросто. «Эта проблема должна быть преодолена в максимально короткие сроки. Для нас это имеет стратегическое значение. Современный, комфортный, качественный общественный транспорт — это в первую очередь социальная функция, позволяющая горожанам направлять свою энергию на созидание, а не на преодоление расстояний и содержание автомобиля», — отметил Нагуманов.

В городе создана велоинфраструктура, «однозначно лучшая в стране», подчеркнул глава района.

«Причем ее развитие дало нам неожиданный эффект. Без конфликтов и больших проблем мы оказались готовы к взрывному росту популярности электросамокатов и всего, что сейчас объединяется аббревиатурой СИМ — средства индивидуальной мобильности. Практика и опыт уже очень хорошие. Мы считаем, что в нашем уникальном случае велодорожная инфраструктура позволяет рассматривать сервис по шерингу электросамокатов как один из видов общественного транспорта. Летом он себя крайне хорошо зарекомендовал. Главная задача здесь четкое регулирование и контроль за соблюдением норм и правил с учетом всех нововведений в законодательстве. Чтобы свести к минимуму риски для здоровья при неаккуратной эксплуатации», — заключил он.

«Наша общая цель — сделать так, чтобы бойцы не переживали о благополучии своих семей»

Затрагивая тему специальной военной операции, Тимур Нагуманов заявил, что перед властями Алмьетьевского района встала задача подготовиться к возвращению бойцов домой. На базе открытого в этом году центра психологической поддержки «Нур» идет подготовка специалистов-психологов.

«Основная их задача — работа с семьями мобилизованных. Наша общая цель — сделать так, чтобы бойцы не переживали о благополучии своих семей и понимали, что мы готовы их встретить дома», — отметил руководитель района.

По его словам, с момента объявления частичной мобилизации создан оперативный штаб, организована работа с предприятиями по координации работы в новых условиях.

«С руководителями предприятий мы единодушно приняли решение максимально обеспечить наших ребят всем необходимым. Спасибо огромное нашим спонсорам за чуткость и проявленное внимание. Считаем, что нам удалось ответить на все неожиданные вызовы, но это не значит, что работа закончилась», — подчеркнул Нагуманов.

Он добавил, что работа ведется персонально со всеми членами семьи. «Мы постоянно находимся на связи и стараемся оперативно решать любые возникающие вопросы. Мы так же на связи с ребятами. Со всеми подразделениями. Ездим к ним, помогаем всем необходимым», — заключил он.

Рустам Минниханов отметил, что предприятия Альметьевского района занимают значительную долю в производстве промышленной продукции республики Фото: rais.tatarstan.ru

«Нужно создавать больше возможностей для развития малого и среднего бизнеса»

В своем выступлении Рустам Минниханов подчеркнул, что Альметьевский район – один из наиболее крупных муниципалитетов в республике с населением 213 тыс. человек.

Здесь сосредоточены основные подразделения крупнейшей нефтяной компании России, которая на протяжении всей своей истории вносит неоценимый вклад в развитие региона.

Раис Татарстана отметил, что предприятия Альметьевского района занимают значительную долю в производстве промышленной продукции республики.

«Татарстан сегодня производит продукции на 4,6 трлн рублей, и здесь роль Альметьевского района очень большая», — заметил он.

В республике в прошлом году добыто 35,7 млн тонн нефти, в том числе ПАО «Татнефть» — 28,6 млн тонн, малыми компаниями — 7,1 млн тонн. Переработано более 22 млн тонн нефтесырья, в том числе АО «ТАНЕКО» — 16,2 млн тонн, АО «ТАИФ-НК» — 6,1 млн тонн.

Несмотря на высокие экономические показатели, Раис Татарстана указал на те области, где Альметьевску необходимо подтянуться. Рустам Минниханов отметил, что в районе нужно больше внимания уделять развитию малого и среднего бизнеса. Так, за 2022 год количество субъектов МСП снизилось на 17% — с 7,4 до 6,1 тыс.

«Здесь „большая промышленность“. Но с учетом потенциала, который есть у территории, нужно создавать больше возможностей для малого и среднего бизнеса, ведь МСП — это не только производство, но и оказание услуг», — сказал он.

На сегодняшний день в республике зарегистрировано более 165 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, в этой сфере занято 800 тыс. человек. Это более 39% всех рабочих мест. Субъекты малого бизнеса формируют более 25% ВРП.

Муниципальные образования, прежде всего, отвечают за развитие малого и среднего бизнеса, напомнил Рустам Минниханов. Его доля в экономике Альметьевского района всего 6,3%. Это, прежде всего, объясняется большим удельным весом в ВТП объемов нефтедобывающей отрасли.

Показатели района на душу населения также ниже среднереспубликанских. Так, район по количеству занятых в сфере МСП на 18 месте, по числу субъектов МСП — на 12-м месте.

«Вы производите всего 44 тонны молока в день. Кукморский — 415 тонн»

Раис Татарстана обратил внимание на то, что по объему производства сельхозпродукции Альметьевский район находится на 39-м месте среди остальных районов республики.

«Вы производите всего 44 тонны молока в день. Если взять Азнакаевский район, то там почти 200 тонн, если Кукморский — то 415 тонн. Причем, если взять бонитет почвы (показатель качества, — прим. Т-и), то он у вас намного лучше», — заявил Минниханов.

Он добавил, что если рассматривать растениеводство, то урожайность тоже должна быть гораздо выше нынешних показателей с учетом плодородности земель района. При этом Раис Татарстана похвалил фермерские хозяйства, которые выращивают овощи и ягоды.

В сфере животноводства он с положительной стороны отметил достигнутый уровень продуктивности дойного стада — 11-е место.

«Рентабельность молочного животноводства сегодня достаточно привлекательная. Администрации района необходимо вовлекать инвесторов к реализации проектов в этой отрасли», — наказал Рустам Минниханов.

«Да, у вас будет машина, но никуда она ездить не будет»

Раис Татарстана обратил внимание на еще одну важнейшую задачу — развитие общественного транспорта. В течение последних лет остается острым вопрос организации пассажирских перевозок в Альметьевске. Недовольство горожан вызывает недостаток маршрутов общественного транспорта и количества подвижного состава.

«Люди должны пользоваться общественным транспортом. Если мы его не наладим, невозможно будет передвигаться по городу. Да, у вас будет машина, но никуда она ездить не будет. Для общественного транспорта должна быть полоса и сам транспорт должен быть комфортным. Только это спасет. И многие переосмыслят: надо ему покупать машину или нет», — отметил он.

Рустам Минниханов подчеркнул, что муниципалитету совместно с перевозчиками важно обеспечить эффективную эксплуатацию парка пассажирского транспорта, правильное формирование маршрутной сети, использование возможностей современных цифровых технологий, а также строгую финансовую дисциплину.

Министерству транспорта и дорожного хозяйства республики необходимо выработать системные решения проблем городского общественного транспорта.

Раис Татарстана указал на те области, где Альметьевску необходимо подтянуться Фото: rais.tatarstan.ru

«Важно воспитывать детей патриотами своей страны, своей республики»

Затрагивая тему специальной военной операции, Рустам Минниханов подчеркнул, что Татарстан успешно преодолевает все сложности. «Уверен, что это происходит благодаря сплоченности вокруг нашего национального лидера Владимира Владимировича Путина», — отметил руководитель.

В этой связи особого внимания сегодня требует работа с молодежью. Сегодня важно наполнить работу в этом направлении содержанием. По инициативе Путина создано общественно-государственное движение детей и молодежи — «Движение первых».

«Эти вопросы должны быть под нашим контролем. Мы все воспитывались октябрятами, пионерами и комсомольцами. Мы уже 20-30 лет потеряли, и видим, как сегодня это отражается на ментальности той молодежи, которая эту школу не прошла. Сегодня важно воспитывать детей патриотами своей страны, своей республики, своего города», — заключил Рустам Минниханов.

Фото на анонсе: rais.tatarstan.ru