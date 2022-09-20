«Больше возиться не собираемся»: Кадыров заявил о новой тактике спецоперации

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские военные переходят к новой тактике и ВСУ в скором времени столкнутся с тяжелейшими последствия нового плана. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Все. Переходим к новой тактике спецоперации против укронацистов. Больше возиться с ними не собираемся. Обсудил все детали вместе с начальником Оперативного штаба ЧР по проведению СВО Магомедом Даудовым», — сказано в сообщении.

Кадыров сказал, что «прежние действия им теперь покажутся детскими шалостями», и призвал смотреть в оба.

24 февраля Президент России в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Владимир Путин подчеркнул, что целью операции является «защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины.