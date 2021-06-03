Больше тысячи религиозных деятелей принимают участие во Всероссийском форуме в Казани

XI Всероссийский форум татарских религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия» собрал в Казани 1200 представителей татарского мусульманского духовенства и гостей из 72 регионов России.

В торжественном открытии форума приняли участие заместитель премьер-министра Республики Татарстан — председатель национального совета «Милли шура» Василь Шайхразиев, муфтий Татарстана Камиль Самигуллин и другие официальные лица.

«Это очень важное для нас мероприятие. Наш Президент Рустам Минниханов всегда поддерживает форум. Всегда участвует на пленарных заседаниях. И в завтрашнем пленарном заседании ожидаем его участие. Также ожидается присутствие первого Президента Татарстана, Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева», — сказал Василь Шайхразиев на открытии форума.

Девизом нынешнего форума стали строки из стихотворения Габдуллы Тукая «Родной язык»: «И туган тел! Синдә булган иң элек кыйлган догам» («Родной язык, с тобой вдвоем я в первый раз молил творца»).

«Некоторые говорят: „Ислам не имеет отношения к судьбе татарской нации“. Это не так. Сто лет назад, когда не было татарского театра, эстрады, язык сохраняла наша религия. Таким образом, ислам сохранил нацию, а нация сохранила религию», — сказал в своем выступлении муфтий Татарстана Камиль Самигуллин.

Секционная работа в рамках форума будет проходить на четырех дискуссионных площадках: «Вопросы освещения национальной и религиозной жизни в сети Интернет», «Опыт религиозных и национальных организаций по сохранению и развитию татарского языка», «Вопросы изучения духовного наследия татарского народа», «Современное состояние учебно-воспитательной работы в духовных учебных заведениях».

4 июня в концертном зале имени Ильгама Шакирова в Международном выставочном центре «Kazan Expo» состоится пленарное заседание форума. По итогам четырех секций будет принята общая резолюция. 5 июня делегаты примут участие в ежегодном сходе мусульман Поволжья «Изге Болгар жыены» в городе Болгар Спасского района РТ.

Всероссийский форум татарских религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия» проводится с 2010 года. Организатор — Всемирный конгресс татар. В 2020 году из-за пандемии форум был отменен.

