Больше трех лет проведет в колонии мужчина, который в Свияжске сбил на снегоходе ребенка

Как рассказал агентству старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, 32-летнего ранее судимого мужчину, который в середине марта 2021 года в Свияжске сбил на снегоходе 10-летнюю девочку, признали виновным сразу по двум статьям – «Угон» и «Нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженное с оставлением места дорожно-транспортного происшествия». Ближайшие 3 года и 1 месяц мужчина проведет в колонии общего режима. Кроме того, он будет лишен водительских прав сроком на 3 года.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 14 марта в Свияжске мужчина угнал снегоход и на нем сбил 10-летнюю девочку. После наезда нарушитель скрылся.

Ребенка с тяжелыми травмами доставили в больницу.