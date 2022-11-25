Больше трех часов спасатели ночью искали дедушку, который заблудился в Елабуге

фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Сообщение о том, что в Елабуге в новом строящемся поселке «Гренландия» потерялся 82-летний мужчина, поступило накануне в полночь на единый номер вызова экстренных служб 112. Сообщалось, что дедушка страдает потерей памяти, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Сотрудники ЗПСО №5 совместно с полицейскими и оперативной группой пожарных ПСЧ №75 начали поиски пропавшего. Пешком и на автомобилях они искали потерявшегося пенсионера. Через три с половиной часа на дестяиградусном морозе дедушка был найден – он находился в поле на проселочной дороге. Его обогрели в машине спасателей и напоили горячим чаем, после чего доставили в больницу.