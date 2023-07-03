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Больше трети «стобалльников» остались учиться в Казани в прошлом году
В прошлом году в Казани из 84 выпускников одиннадцатых классов, набравших на Едином государственном экзамене высший балл, 32 остались учиться в родном городе. Это 38% выпускников, сообщила на деловом понедельнике в мэрии председатель Комитета по делам детей и молодежи Алия Загидуллина.
При этом доля иностранных студентов в столице Татарстана по-прежнему велика, что говорит о высокой востребованности вузов и престижности образования в Казани, отметила докладчица.
Сейчас здесь обучаются 20 917 иностранных студентов. Они приехали получать образование из 127 стран.
«Самое большое количество обучается в КФУ, КНИТУ-КХТИ, КГМА. Вузы Казани являются наиболее привлекательными для абитуриентов из Туркменистана, Узбекистана, Египта, Китая и Ирана», — заключила спикер.
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