Больше трети «стобалльников» остались учиться в Казани в прошлом году

В прошлом году в Казани из 84 выпускников одиннадцатых классов, набравших на Едином государственном экзамене высший балл, 32 остались учиться в родном городе. Это 38% выпускников, сообщила на деловом понедельнике в мэрии председатель Комитета по делам детей и молодежи Алия Загидуллина.

При этом доля иностранных студентов в столице Татарстана по-прежнему велика, что говорит о высокой востребованности вузов и престижности образования в Казани, отметила докладчица.

Сейчас здесь обучаются 20 917 иностранных студентов. Они приехали получать образование из 127 стран.

«Самое большое количество обучается в КФУ, КНИТУ-КХТИ, КГМА. Вузы Казани являются наиболее привлекательными для абитуриентов из Туркменистана, Узбекистана, Египта, Китая и Ирана», — заключила спикер.