Больше шести тысяч литров алкоголя изъято из нелегального оборота в РТ за прошлый год

В прошлом году в Татарстане из нелегального оборота изъяли больше шести тысяч литров алкоголя. Об этом сегодня на пресс-конференции МВД по Республике Татарстан рассказал начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике Рафаэль Усманов.

«В прошлом году было проведено 5,5 тыс. проверок объектов алкогольного рынка, а также проверено 37 265 единиц автотранспорта. Изъято 6 636 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции», – рассказал он.

В пример он привел уголовное дело, которое было возбуждено в отношении жителя Татарстана – у него изъяли этиловый спирт на 273 тыс. рублей. Мужчина незаконно хранил, закупал и продавал его в розницу.