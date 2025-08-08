Больше сажают, чем вырубают: как Россия и Татарстан работают над сохранением леса

В Татарстане федеральные и региональные власти обсудили итоги и перспективы восстановления лесов. По данным Рослесхоза, в 2024 году в России восстановили в 1,6 раза больше лесов, чем было вырублено или утрачено, а в республике перевыполнили план на 11%. О чем еще говорили на всероссийском совещании в Казани – в репортаже «Татар-информа».





Рустам Минниханов встретился с замминистра природных ресурсов и экологии РФ Евгением Марковым и руководителем Федерального агентства лесного хозяйства Иваном Советниковым

Фото: rais.tatarstan.ru

«Ежегодно создаются тысячи гектаров лесных насаждений»

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился сегодня с замминистра природных ресурсов и экологии РФ Евгением Марковым и руководителем Федерального агентства лесного хозяйства Иваном Советниковым в Доме Правительства РТ. На встрече обсуждалось сотрудничество и развитие совместных проектов в лесном хозяйстве.

Раис Татарстана подчеркнул, что лесному хозяйству в республике уделяют особое внимание – более 17% площади РТ покрыто лесами. В лесной отрасли трудятся свыше 2,3 тыс. человек.

«Благодаря их слаженной работе у нас ежегодно создаются тысячи гектаров лесных насаждений, обеспечивается защита лесов от пожаров и незаконных рубок», – отметил Минниханов.

Но основная цель визита руководителей федеральных ведомств – участие во Всероссийском совещании по восстановлению и разведению лесов, которое прошло здесь же, в Кабинете Министров Татарстана.

«Мы вопросам развития лесного хозяйства придаем первостепенное значение и реализуем комплекс мер, направленных на повышение продуктивности и устойчивости систем. Наши леса – это мощнейший регулятор климата и основа экологической безопасности», – заявил первый вице-премьер РТ Рустам Нигматуллин, приветствуя участников совещания.

Основная цель визита руководителей федеральных ведомств – участие во Всероссийском совещании по восстановлению и разведению лесов Фото: prav.tatarstan.ru

Восстановили в 1,6 раза больше, чем вырубили

«Сохранение и воспроизводство лесов – важнейший показатель федерального проекта «Экология». В прошлом году, как мне кажется, мы достигли очень неплохих результатов», – заявил в свою очередь Иван Советников.

Наиболее ярко ситуацию демонстрируют два показателя. Первый – это соотношение восстановленных лесов и погибших и вырубленных, то есть разница между уничтоженными и посаженными лесными массивами. Второй – отнесение площадей лесовосстановления к землям, на которых расположены леса. Проще говоря, это участки, где леса были восстановлены после уничтожения.

По словам Советникова, соотношение восстановленных лесов к погибшим и вырубленным в 2024 году оказалось на 57% больше в сторону восстановленных. В презентационных материалах было сказано, что площадь лесовосстановления и лесоразведения в России за прошлый год составила 1,5 млн га, что на 30 тыс. га больше плановых значений.

Что касается 2025 года, то показатели первого полугодия так же опережают плановые значения: соотношение восстановленных лесов к погибшим и вырубленным перевыполнено на 5%, а отнесение площадей лесовосстановления к землям, на которых расположены леса, – на 2 тыс. га.

При этом Советников отметил, что некоторые регионы России отстают по плановым показателям, а в части субъектов страны планы работ меньше предусмотренных показателей федерального проекта «Сохранение лесов».

Равиль Кузюров рассказал о ситуации по восстановлению лесов непосредственно в республике Фото: prav.tatarstan.ru

Лесовосстановительные работы пройдут на 2,5 тыс. га Татарстана

Министр лесного хозяйства Татарстана Равиль Кузюров в свою очередь рассказал о ситуации непосредственно в республике. Так, план по соотношению восстановленных лесов к погибшим и вырубленным в прошлом году был перевыполнен на 11%. В дальнейшем, согласно региональному проекту «Сохранение лесов в Республике Татарстан», планируется, что восстанавливать будут больше, чем вырубать.

Далее министр перечислил задачи именно на 2025 год: лесовосстановительные работы пройдут на 2,5 тыс. га, планируется заготовить 11,5 тыс. кг семян и перевести 2,5 тыс. га земель лесовосстановления к землям, на которых расположены леса.

На сегодняшний день только лесовосстановительные работы выполнены более чем на 50%, однако Кузюров подчеркнул, что основные работы будут проходить в осенний период, что связано с сезонностью работ. Таким образом, можно ожидать, что в Татарстане все запланированные мероприятия будут полностью выполнены.

Евгений Марков подчеркнул, что все запланированные работы нужно выполнять равномерно Фото: prav.tatarstan.ru

«Не нужно все эти работы откладывать на конец года»

Подводя итоги совещания, Евгений Марков подчеркнул, что все запланированные работы нужно выполнять равномерно. «Не нужно все эти работы откладывать на конец года. Потом будем опять бегать», – сказал он.

При этом Марков подчеркнул, что работа по воспроизведению лесов ведется в плановом режиме, несмотря на то что есть регионы, которые отстают от других.

Среди первоочередных задач на ближайшее время он выделил:

Выполнение работ по воспроизведению лесов

Выполнение плановых объемов федерального проекта «Сохранение лесов»

Наращивание объемов лесовосстановления в земли, на которых расположены леса

Работа с арендаторами лесных участков в части выполнения ими договорных обязательств

«До 1 ноября спланировать работу по достижению новых показателей федерального проекта по созданию и модернизации лесного семеноводства. До этой даты мы должны понимать объемы работы, которая нам предстоит», – добавил замминистра.