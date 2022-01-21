Больше прибыли без повышения цен: вырос объем внебюджетных доходов в отрасли культуры РТ

В 2021 году вырос объем внебюджетных доходов у учреждений культуры Татарстана. Речь идет, в частности, о Свияжском и Болгарском музеях-заповедниках, театре кукол «Экият», Казанском цирке. Объем заработанных средств превысил показатель 2019 года. Об этом на итоговом заседании коллегии Министерства культуры РТ рассказала руководитель ведомства Ирада Аюпова.

«И хочу подчеркнуть, что это было сделано не за счет увеличения стоимости билета», — подчеркнула министр.

Она отметила, что учреждения культуры стали активнее использовать возможности привлечения внебюджетных источников для реализации социально значимых идей.

«Министерством культуры Республики Татарстан системно проводились работы по обучению подаче заявок на гранты. Результаты можно увидеть в заявочной кампании первого грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив», — обратила внимание докладчик.

Татарстан вошел в четверку лидеров по подаче заявок. При этом 33 проекта муниципальных учреждений получили почти 29 млн рублей (30% от всей суммы по республике).

«И здесь большой задел для реализации, в том числе и государственно-частного партнерства. Это будет для нас одной из приоритетных задач на 2022 год», — резюмировала Ирада Аюпова.