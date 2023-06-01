Больше полумиллиона саженцев высадил СИБУР в Нижнекамском районе за два года

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

В Нижнекамском районе завершился весенний цикл посадки саженцев хвойных и лиственных пород в рамках долгосрочной лесоклиматической программы СИБУРа «Зеленая формула». Всего за два года реализации программы компания высадила 583 тысячи саженцев на земельных участках общей площадью почти 170 гектаров. Это самая масштабная добровольная высадка деревьев в городе за последние несколько лет.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

Программа «Зеленая формула» включает массовые высадки древесных пород с оптимальным потенциалом поглощения углекислого газа (дуб, кедр, липа, рябина, сосна), проведение волонтерских акций, сотрудничество со школьными лесничествами и уходовые мероприятия на участках высадок прошлых лет.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

Основной объем посадок осуществляется сотрудниками Нижнекамского лесхоза на лесных участках в районе Соболековского шоссе. Специалисты лесхоза по соглашению с компанией также осуществляют уходовые мероприятия, направленные на обеспечение высокой приживаемости саженцев.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

Дополнительно проводятся волонтерские акции при активном участии сотрудников «Нижнекамскнефтехима», ребят из школьного лесничества Нижнекамского района «Лесные братья» и жителей города. Благодаря волонтерам в 2022-2023 годах появилась тополиная аллея на подъезде к городу, создана роща из молодых кедров в городском парке «Семья», восстановлено больше 2 гектаров леса. Школьному лесничеству в рамках программы «Зеленая формула» был предоставлен комплект оборудования для проведения различных лесотехнических работ.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

Александр Шадриков, министр экологии и природных ресурсов Республики Татарстан:

«Радует, что экологические акции промышленных предприятий республики становятся системными мероприятиями. Появляются новые инициативы — так в Нижнекамском районе завершился весенний цикл посадки саженцев хвойных и лиственных пород в рамках долгосрочной лесоклиматической программы СИБУРа „Зеленая формула“. Всего за два года реализации программы компания высадила 583 тысячи саженцев на земельных участках общей площадью почти 170 гектаров. Это хороший результат — ведь лесопосадки стали крупнейшими добровольными высадками бизнеса в Нижнекамске за последние несколько лет. Важно помнить и то, что массовая высадка деревьев — один из перспективных способов борьбы за углеродную нейтральность, ведь лес — ключевой элемент в системе поглощения парниковых газов и углеродном регулировании».

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

Марат Фаляхов, генеральный директор «Нижнекамскнефтехима»:

«Благодаря проекту СИБУРа „Зеленая формула“ мы подарили городу новый лес — более полумиллиона новых деревьев, которые пополнят зеленый щит Нижнекамска и станут домом для местной фауны. Сохранение благоприятной экологической обстановки в регионах деятельности — это ключевой фокус внимания компании и „Зеленая формула“ — отличный пример такой работы».

Напомним, что долгосрочная лесоклиматическая программа СИБУРа «Зеленая формула» стартовала в 2022 году и направлена на снижение климатического воздействия компании. Партнером программы в Республике Татарстан является администрация Нижнекамского муниципального района, с которой в прошлом году компания подписала Соглашение о сотрудничестве для реализации климатических проектов в области лесных отношений.