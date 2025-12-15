Больше половины смертельных ДТП с пешеходами в Татарстане произошли в темное время суток

С наступлением осени и зимы, когда световой день сокращается, увеличивается число ДТП с наездами на пешеходов. Наиболее уязвимыми становятся те, кто находится на дорогах без светоотражающих элементов.

С начала года на федеральных трассах Татарстана, Чувашии, Марий Эл и Ульяновской области произошло 56 ДТП с участием пешеходов. К сожалению, 24 человека скончались, еще 40 получили различные травмы.

В Татарстане за этот срок произошло 27 ДТП, в которых погибли 12 человек и пострадали 18. Особую тревогу вызывает тот факт, что 67% погибших приходится на темное время суток.

ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» повышает безопасность дорожного движения. Только за этот год в четырех регионах Поволжья было смонтировано 344 километра новых линий электроосвещения. Общая протяженность освещенных участков федеральных трасс под управлением учреждения достигла 1338 километров.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ведомства, по Татарстану в этом году было установлено 330 км линий электроосвещения. Общая протяженность освещенных участков только по Татарстану — 903 километра.

Важно помнить, что при движении с ближним светом фар водитель способен заметить пешехода на дороге лишь на расстоянии 25–50 метров. Использование пешеходами светоотражающих элементов увеличивает это расстояние до 150–200 метров. Именно поэтому большая часть смертельных наездов происходит в темное время суток, когда водитель не успевает среагировать на внезапно появившегося на дороге человека.

ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» призывает соблюдать правила перемещения вдоль дорог, а также безопасные способы перехода проезжей части по наземным пешеходным переходам.