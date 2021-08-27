Больше половины педагогов, учителей и воспитателей Татарстана привились от коронавируса

Перед началом учебного года среди учителей и воспитателей Татарстана доля привитых от нового коронавируса составила более 58%, коллектив преподавателей средних профессиональных училищ привит на 77,5%. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Мы с коллегами из Министерства образования и науки Республики Татарстан оценили иммунную прослойку среди преподавателей против новой коронавирусной инфекции, цифры довольно неплохие», — отметила спикер.

Любовь Авдонина уточнила, что педагогический состав средних профессиональных училищ привит на 77,5%. Персонал школ и детских дошкольных учреждений на 58%. Педагогический коллектив высших учебных заведений вакцинацией охвачен на 54%.